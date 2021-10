Френският бизнесмен и бивш политик Бернар Тапи почина от рак

Ф ренският бизнесмен и бивш министър Бернар Тапи е починал днес сутринта от рак на 78-годишна възраст, съобщи семейството му, предоха световните агенции, цитирани от БТА.

Съболезнования изказаха френски политици и футболният клуб

Олимпик (Марсилия), на който Тапи бе президент и изведе до титлата в Шампионската лига през 1993 година.

Olympique de Marseille learned with deep sadness of the passing of Bernard Tapie.



He will leave a great void in the hearts of the Marseillais and will forever remain in the legend of the club.



Our condolences to his family and loved ones 🖤 pic.twitter.com/1nkrvs9WAs