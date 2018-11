През последните една-две години положението в Сърбия рязко се е влошило. На практика не съществува ефективен контрол над изпълнителната власт. Няма напредък и в областта на правосъдието.

Това е категоричното заключение на евродепутата Таня Файон след двудневната ѝ визита в Сърбия.

Файон очаква властите в "Белград да направят повече за нормализацията на отношенията с Косово".

Пред вестник "Данас" евродепутът казва, че "Сърбия върви доста бавно по пътя на реформите и, че не е направена нито една крачка в борбата срещу корупцията".

"Медиите се намират в много драматична и тежка ситуация", предупреждава словенският евродепутат.

"След двудневните ми срещи със сръбските представители, гражданското общество и медиите, оставам с отрицателни чувства - риториката е много опасна. Чух как хората се страхуват да критикуват. Има ограничения, силов контрол. Все още има нападения над журналисти, а правосъдието е под огромен натиск. Съществува голям страх от това, което може да се случи", смята Таня Файон.

"Не е достатъчно само да се говори за отваряне и затваряне на преговорни глави с Европейския съюз. Не е нормално да се приемат закони, а на практика нищо да не се променя", предупреди Файон.

"Бих искала Сърбия да бъде фактор на стабилност в региона. Да води разумна политика, но по всичко личи, че подобна политика не съществува. В момента се намираме в позицията да си зададем въпроса - какво става с демокрацията и свободите в Сърбия", заяви още Таня Файон.

