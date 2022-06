Автомобил се вряза в тълпа в Берлин, има жертва и десетки ранени

К ола се вряза в тълпа от хора в Западен Берлин. Eдин човек e загинал, съобщава в. "Билд". Пожарната служба на германската столица съобщи за най-малко 30 ранени, информира "Ройтерс".

Der Vorfall ereignete sich am Berliner Breidscheidplatz. Mindestens ein Mensch wurde getötet. https://t.co/PUndRafiE9 — KURIER (@KURIERat) June 8, 2022

„Смята се, че мъж се е врязал в група хора. Все още не е установено дали това е инцидент или умишлен акт“, заяви полицията, добавяйки че извършителят е задържан на местопрестъплението.

A vehicle has driven into a crowd of people in western Berlin, killing one person and injuring at least 30 others. pic.twitter.com/Er76sutzl8 — Vikas Tripathi (@vikasjournolko) June 8, 2022

Според информацията на Focus.de, превозно средство се е врязало в тълпа на Ранкещрасе в Берлин-Шарлотенбург, в центъра на Западен Берлин. Това потвърдиха пред радиостанция RBB от пожарната служба на германската столица. По първоначална информация на RBB са ранени 30 души.

At least one dead as car ploughs into terrified crowd in Berlin – police lock down areahttps://t.co/438dREmbff pic.twitter.com/Wkr4T4r1Xo — Daily Express (@Daily_Express) June 8, 2022

Засега се смята, че превозното средство е излязло от пътя и се е врязало във витрина на магазин, като е причинило наранявания на минувачите. Първоначално пожарната служба съобщи за десет ранени.

JUST IN: One person is dead and at least 30 are injured after a car drove into a crowd in Berlin, Germany, authorities say https://t.co/BJv1Y1YZFb — CNN International (@cnni) June 8, 2022

Тило Кабиц, говорител на берлинската полиция, уточни, че все още не е ясно дали става дума за пътнотранспортно произшествие или за умишлено действие. Шофьорът е задържан от полицията, съобщава изданието, както и други германски медии.

Инцидентът се случи на мястото, където на 19-декември 2016 г. Анис Амри, тунизийски бежанец с исламистки връзки, открадна камион, уби шофьора и след това се вряза в оживения берлински коледен базар, убивайки още 11 души и ранява десетки други.