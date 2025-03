Австралия се готви за удара на циклона "Алфред"

М илиони жители по източното крайбрежие на Австралия се подготвят за въздействието на най-южния циклон, заплашвал региона от повече от пет десетилетия.

Очаква се тропическият циклон "Алфред", чиято сила е еквивалентна на ураган от първа категория в Атлантическия океан, да премине през крайбрежието южно от столицата на Куинсланд - Бризбейн, където живеят 2,5 милиона души, в ранните часове на петък, като може да настъпи прилив, което ще усложни предстоящите дни за службите за спешна помощ.

„Това е рядко срещано явление - да има тропически циклон в район, който не е класифициран като част от тропиците, тук, в югоизточната част на Куинсланд и северната част на Нов Южен Уелс (НЮУ)“, заяви министър-председателят Антъни Албанезе в Бризбейн в сряда.

Последният циклон с подобна сила, преминал близо до Бризбейн, е циклонът "Зоуи" през 1974 г., който предизвиква големи наводнения в града и района на Северните реки в Нов Южен Уелс.

Населението на Бризбейн се е увеличило повече от два пъти оттогава, но според експерти най-лошото от циклона Алфред може да се усети на юг от окото на бурята, по популярните туристически плажове от Голд Коуст до северната част на Нов Южен Уелс.

„Не сме виждали подобно нещо от 50 години насам“, казва Даръл Щраус, изследовател на управлението на крайбрежието в университета „Грифит“.

„Има райони, в които най-големият проблем е бурната вълна, а има и такива, в които големият проблем са високите вълни, бреговата ерозия и заливането от морето директно вследствие на вълните. Така че имаме комбинация от всичко това от Бризбейн до Северните реки (в Нов Южен Уелс)“, казва Щраус.

