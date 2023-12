Eксплозии край посолството на САЩ в Багдад (ВИДЕО/СНИМКИ)

Е ксплозии са били чути в близост до посолството на САЩ в силно укрепената Зелена зона на Багдад рано тази сутрин и са били задействани сирени, призоваващи хората да намерят укритие. Това става ясно от видеозаписи от мястото на събитието в социалните мрежи, потвърдени от информиран източник, цитиран от Ройтерс.

Explosions were heard near the US embassy in Baghdad's heavily fortified Green Zone early on Friday, and sirens calling on people to "duck and cover" were activated in Baghdad, Iraq 🇮🇶 | 8 November 2023 | #Iraq #USEmbbassy #explosionspic.twitter.com/CjN6gxCDhf