Арестуваха жена заради дете, открито в куфар по време на пътуване

Ж ена в Нова Зеландия беше арестувана, след като двегодишно момиченце беше открито в багажа ѝ по време на автобусно пътуване.

Полицията съобщи, че служители на реда са били повикани на автобусна спирка в Кайуака — малко градче в северната част на страната — в неделя, след като пътник поискал достъп до багажното отделение, пише ВВС.

