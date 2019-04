О снователят на Уикилийкс, 47-годишният Джулиан Асанж беше арестуван в четвъртък от служители на лондонската полиция в еквадорското посолство по заповед, издадена от Уестминстърския магистратски съд на 29 юни 2012 г. за това, че не се е явил в съда.

Както заяви президентът на Еквадор, страната е решила да му откаже убежище.

През последните години основателят на Уикилийкс живееше в посолството на Еквадор в Англия.

Асанж придоби известност след редица публикации, включително за американските военни операции в Афганистан и Ирак и за условията на задържане в лагера в Гуантанамо.

Julian Assange has been arrested and removed from the Ecuadorian embassy pic.twitter.com/xGCGMjgVJy