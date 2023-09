Арестуваха мъж, изкатерил се без екипировка на небостъргач в Лондон (ВИДЕО/СНИМКИ)

М ъж е арестуван, след като е видян да се катери по небостъргач в центъра на Лондон, известен с названието „Рендето“ (The Cheesegrater), съобщи ДПА.

На кадри от инцидента, станал в петък, в петък се вижда как мъж се изкачва по 225-метровия небостъргач, без да използва екипировка за катерене.

