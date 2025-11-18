Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

А ктьорът Лийв Шрайбър е бил приет в болница в Ню Йорк. В неделя (16 ноември) звездата от „Рей Донован“ получил силно главоболие и уведомил своя лекар. Той е бил инструктиран да отиде в болница, съобщи TMZ, цитиран от списание People.

Той е бил

задържан за наблюдение през нощта и е преминал през няколко изследвания.

Все още не е ясно какво точно се е случило.

„Само от предпазливост Лийв влезе в болница за изследвания и към този следобед е получил разрешение да се върне на работа“, се казва в изявление на представител на актьора.

През април 2024 г. номинираният за „Еми“ актьор разкри, че мигрена е довела до състояние на временна амнезия, докато е участвал в бродуейската продукция Doubt: A Parable.

„Бях в гримьорната си и имах ужасно главоболие“, разказа актьорът по време на участие в Late Night with Seth Meyers. „Помислих си, че може би е главоболие от бърза храна, но беше по-силно от това.

Слизам по стълбите и си мисля: „Това не е нормално. Не се чувствам добре“.

Въпреки това той заподозрял, че „нещо наистина не е наред“, когато видял своята колежка Ейми Райън зад кулисите и не успял да си спомни името ѝ. Докато се опитвал да го отмине, ситуацията се влошила, когато излязъл на сцената и напълно забравил репликите си.

„Мисля си: „Добре, получил съм инсулт. Това е“, разказва той. Но след като му направили ЯМР, било установено, че няма мозъчен кръвоизлив и мозъкът му изглежда „напълно наред“.

Невролог след това му съобщил, че е имал състояние, наречено преходна глобална амнезия.

Преходната глобална амнезия (TGA) е рядко медицинско състояние, при което човек внезапно изпада в епизод на загуба на памет и объркване, според Клиниката в Кливланд. Причините могат да включват мигрени, физическо натоварване, полов акт, емоционален или психологически стрес и внезапно потапяне в студена или гореща вода.

То е най-често при хора на средна или по-напреднала възраст и няма дългосрочни последствия. Състоянието отминава само в рамките на 24 часа