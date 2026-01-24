Свят

Заради ситуацията в Близкия изток: Air France временно спира полетите си до Дубай

През последните дни САЩ оказват натиск над Иран, въпреки че изглежда се отказаха от перспективата за военна намеса

24 януари 2026, 07:20
Заради ситуацията в Близкия изток: Air France временно спира полетите си до Дубай
Източник: iStock Photos/Getty Images

А виокомпания Air France временно отменя полетите си до Дубай в Обединените арабски емирства заради геополитическата ситуация в Близкия изток. Това съобщи авиопревозвачът в изявление до Франс прес.

Ето кои самолетни компании преустановиха полетите си до Тел Авив и Бейрут

„Заради настоящата ситуация в Близкия изток, авиокомпанията реши временно да отмени полетите до Дубай“, се казва в изявлението и се добавя, че компанията „постоянно следи геополитическата ситуация в териториите, обслужвани и прелитани от нейните самолети“, за да гарантира „най-високо ниво на безопасност и сигурност“ за полетите.

Авиокомпанията отмени два полета от Париж до Дубай вчера, в резултат на което двата полета от Дубай до Париж, планирани за днес, също са отменени.

"Air France следи ситуацията в реално време и ще обяви повече информация за разписанието си по-късно", съобщи френският авиопревозвач.

И "Ер Франс" спря полетите за Израел

През последните дни САЩ оказват натиск над Иран, въпреки че изглежда се отказаха от перспективата за военна намеса, отбелязва Ройтерс. В четвъртък президентът Доналд Тръмп заяви, че американска морска „армада“ е на път към Залива.

Редица авиокомпании спряха полетите си до Израел

Междувременно Иран заяви, че ще гледа на всяка атака като на „война срещу нас“.

„Надяваме се това военно струпване да не е с цел истинска конфронтация, но нашата армия е готова за най-лошия сценарий. Ето защо всички са в повишена готовност в Иран“, каза високопоставен ирански представител.

Иранските летища отмениха полетите до понеделник сутрин

„Този път ще гледаме на всяка атака – ограничена, неограничена, хирургическа, кинетична, както и да я наричат, като на тотална война срещу нас и ще отговорим по възможно най-твърдия начин“, добави той.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Air France Дубай полети
