Заради ситуацията в Близкия изток: Air France временно спира полетите си до Дубай

А виокомпания Air France временно отменя полетите си до Дубай в Обединените арабски емирства заради геополитическата ситуация в Близкия изток. Това съобщи авиопревозвачът в изявление до Франс прес.

„Заради настоящата ситуация в Близкия изток, авиокомпанията реши временно да отмени полетите до Дубай“, се казва в изявлението и се добавя, че компанията „постоянно следи геополитическата ситуация в териториите, обслужвани и прелитани от нейните самолети“, за да гарантира „най-високо ниво на безопасност и сигурност“ за полетите.

Авиокомпанията отмени два полета от Париж до Дубай вчера, в резултат на което двата полета от Дубай до Париж, планирани за днес, също са отменени.

"Air France следи ситуацията в реално време и ще обяви повече информация за разписанието си по-късно", съобщи френският авиопревозвач.

През последните дни САЩ оказват натиск над Иран, въпреки че изглежда се отказаха от перспективата за военна намеса, отбелязва Ройтерс. В четвъртък президентът Доналд Тръмп заяви, че американска морска „армада“ е на път към Залива.

Междувременно Иран заяви, че ще гледа на всяка атака като на „война срещу нас“.

„Надяваме се това военно струпване да не е с цел истинска конфронтация, но нашата армия е готова за най-лошия сценарий. Ето защо всички са в повишена готовност в Иран“, каза високопоставен ирански представител.

„Този път ще гледаме на всяка атака – ограничена, неограничена, хирургическа, кинетична, както и да я наричат, като на тотална война срещу нас и ще отговорим по възможно най-твърдия начин“, добави той.