Тръмп и глобалната криза: Как 50 дни промениха всичко?

С амо за 50 дни Доналд Тръмп преобърна света ни. Той отхвърли правила, нападаше съюзници и застана на страната на враговете, пише Sky News.

Страна, за която десетилетия наред вярвахме, че пази гърба на Европа, вече не е надежден партньор.

Журналисти на Sky News пътуваха хиляди километри, за да разберат какво означава това за живота на милиони други хора – от Африка до Гренландия и напрегнатата граница между Финландия и Русия.

Поддръжниците на Доналд Тръмп у дома и в чужбина го виждат като лидер, който ще донесе мир и просперитет, поставяйки Америка на първо място.

