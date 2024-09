4,5 по Рихтер разлюля Босна и Херцеговина

З еметресение разтърси днес следобед Босна и Херцеговина и беше усетено в съседна Хърватия, съобщава изданието "Сараево Таймс", като се позовава на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

#Earthquake 27 km SW of #Tešanj (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 14:23:13). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

