Кои са най-стресиращите професии в България

Л екарската професия е най-стресираща у нас. Това показа онлайн проучване на Somenso, проведено сред 850 респонденти от различни професионални среди в периода 15 април – 15 май, съобщи pariteni.bg.



Над 60% от участниците са посочили лекарите като най-стресирани сред 31 други професионални направления, а медицинските сестри са посочени от близо 29% от анкетираните. Медиците са следвани от учителите /52%/ и пожарникарите /30%/.



В топ 10 влизат още персоналът в детска градина или ясла, полицаите, пилотите, военнослужещите и др. Най-малко стресиращата професия според българите, които са дали своя глас, е градинар, следвана от инфлуенсър, охранител и художник.



Статистиката в България до голяма степен се припокрива с актуалните данни от световни проучвания, според които заетите в медицината също са подложени на най-голям стрес.

„Стресът е в епидемични размери и е недостатъчно осъзнат и адресиран. Това установяват редица изследвания в научните среди в света, виждаме го и ние във всекидневната си работа. А хроничният стрес предизвиква физически, включително животозастрашаващи заболявания, влошава ефективността на работното място и качеството на живота като цяло. Тревожно е, че България е на водещо място в Европа по показатели като сърдечносъдови заболявания, инфаркти и инсулти. Това е изключителен проблем за гражданите, за здравната система и за бизнеса“, коментира психофизиологът Силвия Куманова, основател на Somenso.

Един от всеки четирима работещи в Европейския съюз има проблем, свързан със стрес, според последния доклад на European Agency for Safety and Health at Work and Eurofound. Хроничните болести вече се развиват от по-ранна възраст. Заболелите от диабет тип 2, например, причинен от стрес, се очаква да нараснат два пъти и половина повече през 2030 година, в сравнение с 2020 г.

Скорошно световно проучване на AXA и IPSOS (2024), проведено в 16 държави сред хора на възраст 18–75 г., показва, че един от трима души страда от психично разстройство – най-често депресия или тревожност.