256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен

На всички заболели е назначено лечение

19 септември 2025, 20:34
256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен
Х ранително отравяне е причината за 256 заболели и 99 хоспитализирани след сватба в с. Филаретово, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. Сватбата се е състояла на 17 август т.г., на открито - в двора на кметството, присъствали са 750 човека.

На 18 август около 17:30 ч. в Регионалната здравна инспекция в Сливен постъпва информация от Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен за болни със стомашно-чревни оплаквания и висока температура. Пациентите са били гости на същата сватба. На следващия ден след заповед на директора на инспекцията е сформиран екип за проучване на ситуацията. Всички регионални здравни инспекции са уведомени за възможността за повишено търсене на медицинска помощ. От регионалните здравни инспекции във Варна, Велико Търново, Търговище, Шумен и Ямбол са открили заболели, присъствали на сватбата.

На всички заболели е назначено лечение и към 28 август са изписани. Изследванията показват, че при 36 от пациентите са изолирани различни причинители – 11 вида бактерии и четири вида вируси, каза още министърът и допълни, че към онзи момент в селото е имало режим на водоснабдяването и не е имало течаща вода. След възстановяване на водоснабдяването са взети проби от водата, които отговарят на нормативните изисквания. 

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Хранително отравяне Сватба Филаретово Заболели Хоспитализирани Министър на здравеопазването РЗИ Бактерии Вируси Воден режим
BMW: “Двигателят с вътрешно горене никога няма да изчезне. Никога“

BMW: “Двигателят с вътрешно горене никога няма да изчезне. Никога“

