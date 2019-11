25-годишна депутатка осмя по-възрастен с фразата на младите

25-годишен новозеландски депутат, който произнесе реч в подкрепа на законопроекта за климатичната криза, предизвика бурни рекации, след като по-възрастен депутат се опита да я осмее.

Нейният остроумен отговор обърка публиката, радваща се от сърце.

Клои Сварбик говори за законопроекта за нулевите въглеродни емисии. Когато беше прекъсната, тя небрежно отговори с остър език - „ОК, бумър“ - и неуморно продължи да говори на фона на озадачаването и тишината на стаята, предаде CNN.

Терминът "Оk, boomer" има интересен превод и започна да се използва в социалните медии, като негативно отношение към покровителските мнения на по-възрастните.

Статия на New York Times нарича феномена "ОК boomer" "обединяващ вик за милиони нахранени деца". Тениски и качулки с израза се появиха в сайтовете за онлайн търговия.

25-годишната депутатка от Зелената партия обясняваше във вторник как климатичната ситуация ще се отрази на нейното поколение и на следващите поколения, когато тя беше прекъсната от опитния политик.

"Г-н говорител, колко световни лидери са виждали и знаели какво идва, но решиха, че е по-целесъобразно политически да го държат зад затворени врати. Моето поколение и поколенията след мен нямат този лукс" тя каза. "През 2050 г. ще навърша 56 години. И все пак в момента средната възраст на този 52-ри парламент е 49 години".

We apologise for the error, and have updated the captions accordingly. Clearly we need to start doing all-office meme briefings. Cordially, - the @nzparliament social media team https://t.co/RbNNtmE64Z

Точно тогава се чу обвинение, че тя е много млада. Тя отговори „ОК бумър“, без да се смути, продължи. Във видеото от парламента се вижда мъж, седнал зад нея, да се присмива на мястото си.

"Днес научих, че да отговаряш кратко и с шега на някой, който те преследва за "твоята възраст", докато говориш за въздействието на изменението на климата върху твоето поколение заради бездействието на други, прави някои хора много ядосани", каза тя.

Как е по света, кметове, управлявали големи градове

От парламента също качиха видеото.

Смята се, че поколението бумър - boomer, е това, родено между 1946 и 1964 г. "Ок, буумър" е фраза, използвана за подигравка с тях и онези, които се възприемат като старомодни и извън реалността.

'Boomer' and 'millennial' are ethnocentric terms that stem from the Western need to follow generation fashions. In the Middle East for example you just become like your parents when you're older and life carries on.