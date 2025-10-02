Свят

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

2 октомври 2025, 13:23
Източник: БТА

В ластите в Колорадо, САЩ, преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър С. Томпсън 20 години след като тя беше определена като самоубийство – по искане на неговата вдовица, съобщи Би Би Си.

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г. Щатското бюро за разследване обяви във вторник, че извършва „преглед на случая“ от 2005 г., като подчерта, че това не се дължи на нови доказателства.

„Като привлечем външна агенция за нов поглед върху случая, се надяваме да осигурим окончателен и прозрачен преглед, който може да донесе спокойствие на семейството му и на обществото,“ каза шерифът на Колорадо Майкъл Булионе.

Томпсън беше известен писател и журналист, работил за десетки издания, включително Rolling Stone, Playboy и ESPN. Той беше пионер на „гонзо журналистиката“ – стил, при който авторът е активна част от разказа.

Неговият роман от 1971 г. „Страх и омраза в Лас Вегас“ – полуавтобиографичен разказ за контракултурата на 60-те години, по-късно бе адаптиран във филм с участието на Джони Деп. Книгата се превърна в класика, разказвайки историята на пътуването на Томпсън из Западна Америка, изпълнено с наркотици и търсене на американската мечта.

Официални лица от Колорадо заявиха, че не са определили срок за приключване на ревизията и ще предоставят информация, когато той завърши.

Томпсън почина от самонараняване с огнестрелно оръжие, докато говореше по телефона със съпругата си. Синът му по-късно намери тялото му в кухнята, според новинарските съобщения. Разследването на смъртта му тогава не установи доказателства за насилствена смърт, припомня Би Би Си.

Източник: Михаил Евлогиев/БТА    
