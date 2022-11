15 жертви на пожар в бар в руския град Кострома

П ри пожар в кафе-клуб в руския град Кострома загинаха 15 души, а петима други бяха ранени, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Пожарът избухнал в ранните часове, след като неизвестно лице изстреляло сигнална ракета по време на спор, казаха властите. Спасителите са успели да евакуират 250 души.

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma , #Russia . The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated. According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM

Губернаторът на Костромска област Сергей Ситников каза, че петима души са леко ранени и са получили медицинска помощ. При пожара се е срутил покривът на кафе-клуба.

Образувано е досъдебно производство, а полицията издирва лицето, използвало сигналния пистолет.

A fire in a cafe in the Russian city of Kostroma killed 15 people and injured five others, local authorities said. https://t.co/G78wpnaflT

Кострома, крайречен град с 270 000 жители, се намира на около 340 километра северно от Москва.

The Ministry of Emergency Situations said that inspections in the nightclub in #Kostroma were not conducted because the owner of the building is a sole proprietor and the tenant told the supervisory authority in 2019 that he had stopped activities at this facility. pic.twitter.com/mmO6WS2MoU