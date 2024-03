Passwordgate:1234 и други големи политически пароли

О т германската армия, която някога ви донесе "Олаф Шолц не може да лети, защото плъхове са изяли кабелите на самолета му" (и някои други неща, които вероятно не е нужно да разглеждаме тук), идва Passwordgate.

Politico хвърля светлина върху един от най-големите скандали.

Когато върху един скандал се натрупа още един скандал, знаеш, че имаш проблеми. Затова беше достатъчно лошо, когато Русия прихвана аудиозапис на германски военни, които обсъждат свръхсекретна информация. В разговора германските висши военни са обсъждали хипотетичното изпращане на крилати ракети "Таурус" в Украйна (въпреки че германският канцлер Олаф Шолц заяви, че не иска да изпраща ракети "Таурус" в Украйна).

В отговор германският министър на отбраната Борис Писториус нарече изтичането на информация "хибридна дезинформационна атака" в изявление на уебсайта на националното министерство на отбраната в неделя. На журналистите обаче беше съобщено, че изявлението на Писториус е защитено с парола. Паролата? 1234.

Сега Declassified може да разкрие суперсекретните пароли на още няколко държави.

Тази на Украйна е "Russ1anWarsh1pG0F*ckY0urs3lf". Изглежда доста сигурна, макар и кошмарна за запомняне, пише Politico.

Тази на Обединеното кралство е "Борис", защото не е имало време да се промени през годините - пардон, дните - на Лиз Тръс, а и никой не е очаквал Риши Сунак да се задържи дълго (освен това Борис Джонсън със сигурност ще се върне някой ден).

Унгарското е просто "парола" на унгарски, но поради трудността на езика това беше счетено за достатъчно силно, за да възпре повечето хора, анализира Politico.

В Съединените щати паролата, подобно на германската, е "1234", за да се улесни Джо Байдън. Но тя ще бъде променена след ноември, когато Доналд Тръмп си проправи неизбежен път обратно в Белия дом, движейки се бавно към преизбиране като гигантски охлюв, върху който никой не смее да хвърли сол.

Паролата на Тръмп ще бъде или "covfefe", или "SAD!" ... или просто няма да си прави труда да има такава, защото така или иначе ще каже всичко на Владимир Путин.

Говорейки за Тръмп, наследниците на покойната велика Синеад О'Конър обвиниха кампанията му, че използва класическата ѝ версия на "Nothing Compares 2 U" на събития. В изявлението се посочва, че О'Конър веднъж е описала Тръмп като "библейски дявол", което всъщност е доста мека обида за човек, когото комикът Джон Стюарт нарече "Fuckface Von Clownstick".

Но използването на музика от Тръмп против волята на изпълнителя се превръща в голям проблем. Миналия месец Джони Мар осъди Тръмп, след като стана ясно, че той е използвал "Please Please Please Let Me Get What I Want" на The Smiths като подгряваща мелодия на митинг.

Прошепнете, но дали Доналд Тръмп има страхотен музикален вкус?

