11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

Н ов медицински доклад от Онтарио, Канада, описва случай, който е колкото нетипичен и странен, толкова и дълбоко трагичен. 11-годишно момче изгуби живота си заради бяс, след като е било в контакт с прилеп, без животното да му остави каквито и да е видими следи от ухапване или одраскване. Случаят предизвика спешни призиви от лекарите за повишаване на обществената информираност относно скритите рискове от коварната болест.

Бесът е сред най-смъртоносните заболявания, познати на човечеството. Веднъж след като се появят първите симптоми, процентът на оцеляване е практически равен на нула. Лекарите не могат да направят почти нищо, освен да облекчат страданията на пациента преди фаталния край.

Инкубационният период на вируса обикновено е между 2 и 3 месеца, но понякога отнема много повече време. Първите признаци включват температура и усещане за изтръпване или сърбеж на мястото на контакта, след което състоянието прогресира до тревожност, объркване, халюцинации и хидрофобия (панически страх от вода).

Фаталната нощ и „невидимата“ заплаха

В конкретния случай от Канада, момчето се събудило една сутрин и открило, че върху лицето му – точно над устата и носа – стои прилеп. Тъй като по кожата му нямало абсолютно никакви белези от зъби или нокти, семейството не потърсило медицинска помощ.

Boy, 11, dies from rabies after bat landed on his face while he slept but left no visible bite as doctors issue warning https://t.co/tZaKm5SSKG — Daily Mail (@DailyMail) June 30, 2026

Точно 19 дни по-късно детето е прието в спешното отделение с повръщане и усещане за „иглички“ по лицето. На следващия ден състоянието му рязко се влошило, проявявайки неврологични симптоми като забавен и замазан говор.

„Когато видяхме пациента в детското интензивно отделение, веднага се усъмнихме за бяс заради контакта с прилепа и типичните неврологични увреждания“, пише медицинският екип.

Въпреки опитите за експериментално лечение, вече е било твърде късно. На 17-ия ден от приемането му в болницата системите за поддържане на живота са били изключени и момчето е починало в присъствието на семейството си.

Защо прилепите са най-опасни в Северна Америка?

В световен мащаб Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че 99% от случаите на бяс при хората са причинени от ухапвания от кучета. В Северна Америка обаче, благодарение на масовата ваксинация на домашните любимци, този риск е сведен до минимум. Вместо това най-голямата заплаха се оказват прилепите.

Официалните данни на канадското правителство показват, че всички случаи на бяс при хора в страната от 1967 г. насам са пренесени именно от прилепи. Зъбите и ноктите на тези бозайници са толкова малки и остри, че ухапването може да се случи по време на сън и човек изобщо да не разбере, че е заразен.

„Всеки директен контакт на човек с прилеп, дори при пълна липса на видимо ухапване или одраскване, е задължително показание за незабавна пост-експозиционна профилактика (ваксинация)“, категорични са авторите на медицинския доклад.

Ако се реагира навреме – в рамките на първите часове или дни след контакта – поредицата от ваксини срещу бяс е 100% ефективна и предотвратява развитието на инфекцията.

Какво да правите при контакт с прилеп или диво животно?

Здравните власти препоръчват следните 4 спешни стъпки при съмнение за заразяване: