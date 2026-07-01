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11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

11-годишно дете почина от бяс в Онтарио, след като се събуди с прилеп на лицето си. Лекарите предупреждават: ухапванията от прилепи са почти невидими, а липсата на рана не гарантира безопасност

Елена Дремова Елена Дремова

1 юли 2026, 13:00
11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване
Източник: istockphoto

Н ов медицински доклад от Онтарио, Канада, описва случай, който е колкото нетипичен и странен, толкова и дълбоко трагичен. 11-годишно момче изгуби живота си заради бяс, след като е било в контакт с прилеп, без животното да му остави каквито и да е видими следи от ухапване или одраскване. Случаят предизвика спешни призиви от лекарите за повишаване на обществената информираност относно скритите рискове от коварната болест.

Бесът е сред най-смъртоносните заболявания, познати на човечеството. Веднъж след като се появят първите симптоми, процентът на оцеляване е практически равен на нула. Лекарите не могат да направят почти нищо, освен да облекчат страданията на пациента преди фаталния край.

Инкубационният период на вируса обикновено е между 2 и 3 месеца, но понякога отнема много повече време. Първите признаци включват температура и усещане за изтръпване или сърбеж на мястото на контакта, след което състоянието прогресира до тревожност, объркване, халюцинации и хидрофобия (панически страх от вода).

Фаталната нощ и „невидимата“ заплаха

В конкретния случай от Канада, момчето се събудило една сутрин и открило, че върху лицето му – точно над устата и носа – стои прилеп. Тъй като по кожата му нямало абсолютно никакви белези от зъби или нокти, семейството не потърсило медицинска помощ.

Точно 19 дни по-късно детето е прието в спешното отделение с повръщане и усещане за „иглички“ по лицето. На следващия ден състоянието му рязко се влошило, проявявайки неврологични симптоми като забавен и замазан говор.

„Когато видяхме пациента в детското интензивно отделение, веднага се усъмнихме за бяс заради контакта с прилепа и типичните неврологични увреждания“, пише медицинският екип.

Въпреки опитите за експериментално лечение, вече е било твърде късно. На 17-ия ден от приемането му в болницата системите за поддържане на живота са били изключени и момчето е починало в присъствието на семейството си.

Защо прилепите са най-опасни в Северна Америка?

В световен мащаб Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че 99% от случаите на бяс при хората са причинени от ухапвания от кучета. В Северна Америка обаче, благодарение на масовата ваксинация на домашните любимци, този риск е сведен до минимум. Вместо това най-голямата заплаха се оказват прилепите.

Официалните данни на канадското правителство показват, че всички случаи на бяс при хора в страната от 1967 г. насам са пренесени именно от прилепи. Зъбите и ноктите на тези бозайници са толкова малки и остри, че ухапването може да се случи по време на сън и човек изобщо да не разбере, че е заразен.

„Всеки директен контакт на човек с прилеп, дори при пълна липса на видимо ухапване или одраскване, е задължително показание за незабавна пост-експозиционна профилактика (ваксинация)“, категорични са авторите на медицинския доклад.

Ако се реагира навреме – в рамките на първите часове или дни след контакта – поредицата от ваксини срещу бяс е 100% ефективна и предотвратява развитието на инфекцията.

Какво да правите при контакт с прилеп или диво животно?

Здравните власти препоръчват следните 4 спешни стъпки при съмнение за заразяване:

  1. Свалете дрехите, които може да са били в контакт със слюнка или други телесни течности на животното.
  2. Промийте обилно мястото със сапун и топла вода в продължение на поне 15 минути. Дори прилепът само да е докоснал кожата ви, измийте мястото старателно, независимо че няма рана.
  3. Ограничете животното в стаята, ако това е безопасно и практично, за да може да бъде тествано от ветеринарните власти.
  4. Потърсете медицинска помощ незабавно, за да ви бъде поставена ваксина.
Редактор: Елена Дремова
Източник: iflscience    
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