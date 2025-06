10-те най-шокиращи момента на Тръмп, които пренаписаха американската политика

П реди десет години Доналд Тръмп се спусна по златния ескалатор в Trump Tower и обяви своята кандидатура за президент на Съединените щати – момент, който мнозина приеха първоначално като медиен трик, а не като реална заявка за власт.

Днес обаче е ясно, че този ден през 2015 г. отбеляза началото на една от най-противоречивите и поляризиращи епохи в американската политическа история. Въпреки поредица от скандали, критики и съдебни разследвания, Тръмп не само оцеля политически, но и остана централна фигура на американската (и световната) сцена.

По случай десетата годишнина от старта на кампанията му, Newsweek прави ретроспекция на десет от най-шокиращите и символични моменти от ерата „Тръмп“ – събития, които промениха политиката, обществените нагласи и самото разбиране за лидерство.

