90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни

Снимката е създадена с помощта на изкуствен интелект

А ко има нещо, което може да опише модата в България през 90-те с една дума, то това са… подплънките. Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде.

От саката и палтата до по-ежедневни блузи, подплънките придаваха на всеки „силует на власт“

– сякаш всички искаха да изглеждат като шефове, дори когато просто отиват да си купят хляб.

Дамите с гордост носеха сака с широки рамене, които правеха талията да изглежда още по-тънка, а мъжете изглеждаха като готови да влязат в ролята на телевизионни водещи или поне в кастинг за американски сериал.

Едни от най-известните жени на 80-те и 90-те години се появяваха редовно със сака с подплънки.

Снимката е създадена с изкуствен интелект Източник: chatgpt

Някои подплънки бяха толкова големи, че ако човек случайно се блъсне в стената, можеше да излезе от ситуацията невредим.

Купувани от „Кореком“, от пазара или дори от роднини, върнали се от чужбина, тези дрехи с подплънки се носеха с истинска гордост. Често вървяха в комплект с ярки цветове, лъскави платове и обувки на ток.

И въпреки че в края на десетилетието подплънките постепенно изчезнаха, за цяло едно поколение

те останаха като символ на онова време – на прехода, на стремежа да изглеждаш „по-модерен“ и малко по-близо до Запада.

Днес, когато погледнем старите снимки с тези „рамо до рамо“ костюми, няма как да не се усмихнем – и да си кажем: „Ех, какви времена бяха!“

Типични подплънкови моменти, които всички помним от 90-те: