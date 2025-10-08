РЕТРО-ВЮ

90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни

Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде

8 октомври 2025, 11:00
90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни
Снимката е създадена с помощта на изкуствен интелект   
Източник: chatgpt

А ко има нещо, което може да опише модата в България през 90-те с една дума, то това са… подплънките. Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде.

От саката и палтата до по-ежедневни блузи, подплънките придаваха на всеки „силует на власт“

– сякаш всички искаха да изглеждат като шефове, дори когато просто отиват да си купят хляб.

Дамите с гордост носеха сака с широки рамене, които правеха талията да изглежда още по-тънка, а мъжете изглеждаха като готови да влязат в ролята на телевизионни водещи или поне в кастинг за американски сериал.

Едни от най-известните жени на 80-те и 90-те години се появяваха редовно със сака с подплънки.

Снимката е създадена с изкуствен интелект
Източник: chatgpt

Някои подплънки бяха толкова големи, че ако човек случайно се блъсне в стената, можеше да излезе от ситуацията невредим.

Купувани от „Кореком“, от пазара или дори от роднини, върнали се от чужбина, тези дрехи с подплънки се носеха с истинска гордост. Често вървяха в комплект с ярки цветове, лъскави платове и обувки на ток.

И въпреки че в края на десетилетието подплънките постепенно изчезнаха, за цяло едно поколение

те останаха като символ на онова време – на прехода, на стремежа да изглеждаш „по-модерен“ и малко по-близо до Запада.

Днес, когато погледнем старите снимки с тези „рамо до рамо“ костюми, няма как да не се усмихнем – и да си кажем: „Ех, какви времена бяха!“

Типични подплънкови моменти, които всички помним от 90-те:

  • Влизаш в магазин и първото, което виждаш, са сака с рамене, по-големи от твоите мечти.
  • Слагаш сакото и се чувстваш като супергерой с броня – особено ако е лъскаво.
  • Снимки от ученическия бал, където всички момичета изглеждат като модели с рамене във формата на „пощенски кутии“.
  • Опитваш се да седнеш в автобус, а подплънките упорито се противопоставят на седалката.
подплънки мода 90-те сако рамене
