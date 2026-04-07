Ексклузивно в Yettel: Старт на предварителните поръчки на специалното издание на Motorola razr fold в комплект с билет за световното по футбол

В България лимитираният модел Motorola razr fold, част от FIFA World Cup 26™ Collection, ще се продава само в онлайн каналите на Yettel между 6 април и 31 май 2026 г.

Смартфонът идва в комплект с гарантиран билет за мач от световното първенство по футбол, а при покупка до 17 април 2026 г. – и с включен Moto Pen Ultra

Всеки смартфон, закупен от Yettel, е с 3 години гаранция и дава достъп до допълнителни услуги с пакета „Смартфон вселена“

Yettel дава старт на предварителните поръчки за лимитираното издание Motorola razr fold, част от FIFA World Cup 26™ Collection. Смартфонът се отличава не само с най-добрата камера сред сгъваемите модели и дизайн с елементи от 24-каратово злато, но и носи емоцията на големия футбол – всеки закупен телефон идва с билет за едни от най-интересните мачове на тазгодишното световно първенство по футбол.

Кампанията за предварителни поръчки ще се проведе в периода 6-17 април 2026 г., като в България устройството може да бъде закупено единствено в онлайн каналите на Yettel и може да се заяви както през електронния магазин, така и директно в приложението Yettel. В периода на предварителните поръчки смартфонът идва в комплект и с Moto Pen Ultra, съвместим и с три предходни модела телефони на Motorola. Официалните продажби започват от 18 април и ще продължат до 31 май или до изчерпване на количествата.

Razr fold, част от FIFA World Cup 26™ Collection се отличава с премиум визия, включваща 24-каратови златни FIFA лога върху корпуса, както и с допълнително съдържание – предварително инсталирано FIFA приложение, тематични тапети и специален рингтон.

Всяка покупка на лимитираното издание носи и билет за едни от най-очакваните мачове от световното първенство по футбол, което ще се проведе през тази година – Англия : Гана или Бразилия : Шотландия. Клиентът избира кой от мачовете би желал да посети и заявява това в момента на покупката.

За получаване на билета е необходима регистрация със серийния номер на устройството на специална лендинг страница в официалния сайт на Моtorola Bulgaria между 13 април и 31 май 2026 г. Билетът е в електронен формат и се изпраща 14 дни след верификация – директно във FIFA приложението на телефона, при условие че устройството е активно.

Razr fold, част от FIFA World Cup 2026TM collection се позиционира като едно от най-интересните нови предложения в сегмента на сгъваемите смартфони, комбинирайки висока производителност, интелигентни AI функции и гъвкав форм фактор.

Емблематичен дизайн с акценти от 24-каратово злато

Задният панел на смартфона се отличава с релефен точков мотив, вдъхновен от текстурите и материалите на футболната игра. В центъра на дизайна е разположено официалното лого на FIFA World Cup 26, изработено от премиум материали и завършено с 24-каратово златно покритие – детайл, който превръща устройството от смартфон в ценен аксесоар, който феновете ще пазят дълго след последния съдийски сигнал.

Камера, отличена от DXOMARK

Камерата е сред ключовите акценти на модела, като според DXOMARK в момента телефонът заема първо място при сгъваемите устройства по този показател и се нарежда осми поред при оценката на всички модели смартфони, тествани от независимата лаборатория.

Камера системата включва 50MP основен сензор, перископен телефото обектив с оптично увеличение и ултраширокоъгълна камера, допълнени от AI инструменти за обработка и възможност за 8K видеозаснемане, което позволява създаване на съдържание с високо качество в различни условия. Налични са още 32 MP вътрешна селфи камера с 4K видеозаснемане и 20 MP външна селфи камера. А благодарение на точността на цветовете и тоновете на кожата, валидирани от Pantone, се гарантира автентично възпроизвеждане.

Motorola razr fold предлага и една от най-големите батерии в категорията си с капацитет от 6000 mAh, комбинирана с бързо 80W жично и 50W безжично зареждане.

Голям екран в компактен формат

Смартфонът разполага с 6,6-инчов външен дисплей, който при разгъване се трансформира в голям 8,09-инчов 2K LTPO вътрешен екран, създаден за работа, гледане на съдържание и гейминг. С най-яркия вътрешен екран сред сгъваемите устройства на пазара съдържанието остава кристално ясно дори при силна пряка слънчева светлина. Въпреки просторния вътрешен дисплей, razr fold остава тънък и удобен за пренасяне, като конструкцията му включва усъвършенствана панта и устойчиви материали, които гарантират дълготрайност и стабилност при ежедневна употреба. От външната страна Motorola Razr Fold е първият смартфон в света, оборудван с Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Флагманска производителност в сгъваем формат

Моделът разчита на Snapdragon® 8 Gen 5 и предлага разширени възможности за работа с няколко приложения едновременно и плавно преминаване между различни режими на използване. Устройството е с 16GB RAM, а за поддържане на постоянна производителност разполага с усъвършенствана система за течно охлаждане. Моделът ще получава до седем основни актуализации на Android OS и до седем години обновления по сигурността.От екрана до звука на всяко повикване – всеки детайл носи духа на FIFA World Cup 26™

Моделът в оборудван с ексклузивни тапети, официалната мелодия на турнира като рингтон, както и с камера с интелигентен воден знак, който разпознава цветовете на футболните фланелки, за да превърне всяка снимка в незабравимо преживяване.

Творческа прецизност с Moto Pen Ultra

При поръчка до 17 април 2026 г., в комплекта ще бъде включен и Moto Pen Ultra, който позволява редакция на документи, изрязване и преместване на текст или изображения, заснемане на скрийншоти и смяна на стилове на писалка или четка. Устройството разполага с батерия за цял ден работа (с калъфа за носене) и също поддържа бързо зареждане.