Какво да очакваме от лаптопите през 2026

16 януари 2026, 09:00
Какво да очакваме от лаптопите през 2026
И мате ли нови очаквания за още по-функционални и продуктивни компютри? Добрата новина е, че според пътните карти на производителите, те със сигурност ще се оправдаят. Големите брандове са готови с новите си изненади, макар те все още да не са видели бял свят в търговската мрежа. Но ние имаме достатъчно подсказки от преките ни впечатления от изложението CES 2026, което по традиция се случи още в първите дни на януари в Лас Вегас.

Да, новите лаптопи съвсем скоро ще бъдат в ръцете ни за пълни тестове. Нека още сега научим какво да очакваме от тях на базата на обявените спецификации.

  • Главните тенденции

Не е никак чудно, че AI се превръща в технологичен стандарт за лаптопите на големите брандове, като изискването за Microsoft Copilot+ PC вече надхвърля 45 TOPS (трилиона операции в секунда). Той става все по-важна част от функционалността на компютрите, за да може да улесни нашите дейности. За нас това означава повече автоматизирани задачи чрез локални езикови модели (SLM), по-интелигентно управление на ресурсите ни и по-добра сигурност на биометричните данни, отколкото сме имали досега.

Разбира се, продължава работата по подобряване и на процесорите. В най-добрите лаптопи се залагат най-новите чипове като Intel Panther Lake от Core Ultra серия (по 18A производствен процес) и AMD Ryzen AI 300/400 серия. Очакваме и второ поколение ARM-базирани Windows лаптопи с процесори на Qualcomm Snapdragon X Elite Gen 2. Те комбинират по-добри CPU и GPU, но също и по-качествени NPU (Neural Processing Unit) за AI задачи направо в устройството, без да жертват производителността при емулация на x86 приложения.

Всичко това ще виждаме на още по-добри монитори, предимно с Tandem OLED технология, която става почти задължителна за премиум моделите. Те предоставят по-добра пикова яркост (над 1000 нита) и адаптивни честоти до 240Hz, за да създадат по-добро преживяване, комбинирано с икономичност. Появяват се двойни дисплеи, които могат да променят до голяма степен начина на игра и постиженията на геймърите.

Обща тенденция за лаптопите е, че се намалява теглото чрез използване на нови магнезиеви сплави и се удължава животът на батериите.. Разбира се, най-доброто ще бъде представено във флагманите, но и базовите модели стават все по-добри и съвременни.

  • Основните очаквани модели

През пролетта на 2026 Apple ще представи MacBook с новия чип М5 (изграден по 2nm технология), който обещава още по-висока продуктивност и батерия, която може да работи над 20 часа при реален смесен режим на работа. По-късно има вероятност да се появи и M5 Pro/Max (вместо прибързани слухове за М6) в комбинация с още по-добър OLED дисплей, създадени за професионална употреба.

Dell презентира подобрени версии на линията XPS. В тях очакваме по-лека конструкция и нови процесори Intel Core Ultra. Дисплеят отново ще е OLED, така че пакетът от всичко необходимо за професионално използване ще бъде пълен.

Ако вашата страст са игрите, от Lenovo са се погрижили за това. Legion Pro Rollable излиза с концепция за разширяващ се екран, който предстои да видим в действие, макар цената да е висока за масовия потребител. Серията Yoga пристига с много добра яркост на екрана и креативен стилус, който ще е от помощ за професионалистите.

Asus е в процес на завършване на нов по рода си двойноекранен геймърски лаптоп ROG Zephyrus Duo. В него трябва да има OLED HDR дисплеи до NVIDIA RTX 5090 графика (Blackwell архитектура), която ще се бори за първите места в геймърския пазар.

Acer също планира новите Intel чипове за Swift, като смята да комбинира с най-големите хаптични тъчпадове досега.

Samsung и Galaxy Book6 обещават да ни предложат перфектен баланс между производителност, батерия и AI, интегриран дълбоко в тяхната екосистема SmartThings.

Що се отнася до Microsoft Surface, очаква се в него да получим ARM лаптопи с още по-плавна и бърза реакция, както и живот на батерията 20+ часа.

Източник: Emag    
