ЕК обмисля временно ограничаване на цените на природния газ

Е вропейската комисия обмисля нови правомощия за временно ограничаване на цените на природния газ в ЕС, след като в последно време те достигнаха рекордни нива в сравнение с цените на синьото гориво в САЩ, съобщава Financial Times.

По-рано тази седмица европейските цени на природния газ се търгуваха на най-високите си нива от две години насам, отчасти поради ниските температури и липсата на вятър, което възпрепятства производството на възобновяема енергия.

Същевременно те са между три до четири пъти по-високи от тези в САЩ, което представлява много сериозно затруднение за европейските компании.

