Холандски "учител по позитивизъм" стартира правна битка, за да промени възрастта си и да повиши перспективите си за запознанства.

Емил Рателбанд е на 69 години, но иска да премести рождения си ден от 11 март 1949 г. на 11 март 1969 г., сравнявайки промяната с идентифицирането като транссексуален.

"Живеем във време, когато можете да промените името си и пола си. Защо не мога да решавам каква да бъде собствената ми възраст?", пита той.

Местен съд в източния холандски град Арнхем се очаква да се произнесе по делото в рамките на четири седмици.

Към момента обаче няма правен механизъм, позволяващ на човек да промени легално датата си на раждане.

Един от съдиите пита какво ще стане с всичко случило се през тези 20 години, които Рателбанд иска да изтрие.

Но жалбоподателят е непреклонен. Рателбанд твърди, че чувства дискриминиран поради възрастта си и тя влияе на шансовете му да намира работа и да се запознава с жени.

"Когато съм на 69 години, съм ограничен, ако съм на 49 години, мога да си купя нова къща, да карам различна кола, да поема повече работа", смята Рателбанд.

"Като съм в "Тиндър" и кажа, че съм на 69 години, не получавам отговор. Ако съм на 49 години, с лицето, което имам, ще бъда в превъзходна позиция," заявява Рателбанд.

Той добавя, че ще се откаже от пенсията си, ако съдът промени датата му на раждане. Конституцията на Холандия изрично забранява дискриминацията по отношение на заетостта въз основа на възрастта.

Рателбанд твърди още, че според лекарите той има тялото на 45-годишен и описва себе си като "млад бог".

Жена се сгоди за призрак в Англия

Мексиканки се омъжват за дървета (СНИМКИ)

Провокативно ново видео от секси италианеца милионер

Emile Ratelband says he identifies as a 49-year-old and wants his age legally changed so he can meet more women https://t.co/2Pd3nzdkwI