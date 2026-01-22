Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Кънки на лед

Ски

Сноуборд

Чук и гек

Хокей

Обикновена шейна

Ски бягане

Снегоходки

“Легенче”

Дупе:)

Бой със снежни топки

Снежен човек

Снежни ангели

Аркутино през зимата

Колко от това сте пробвали?

Чист сняг, който скърца не само, когато вървим. Искряща тишина. Или хорска глъч, която ни връща към “нормалното”. Страх и трепет при първото спускане. Малки дечица на шейна. Първото обръщане. Писък, плач, смях. Отново се качваме!

Ние, градските деца, пазим особени спомени от първия досег с природата през зимата. И възможностите за спорт и забавление на леда. Шумни булеварди, екипировка, раници, сакове и билети - за кънки на лед или хокей. Ледено пространство в сърцето на града и весели хора, за които празниците и коледно-новогодишното настроение продължават. Място за случайни срещи, когато порастваме. Спомени за радост с нашите деца, когато вече сме големи хора. И правим същото, което са правели родителите ни някога. Как се казваше онова място в планината, където ни водеха на шейни, спускахме се с чук и гек? А първите ски? Знаете ли, какво е камшичен удар, ако сте почитатели на сноуборда?

Източник: Личен архив

Снега се задържа все по-малко между блоковете и пързалянето от някога след часовете в училище не е същото.

Но има възможности - не само в зимните курорти, а просто “на две крачки над града”.

Зимата предлага невероятно разнообразие от начини да останем активни, независимо от това дали търсим адреналин, спокойни разходки сред природата или просто забавление на снега и чист въздух.

Разделени по категории възможностите са доста разнообразни:

Класически спортове на писта (Спускане)

Това са най-популярните дисциплини, които изискват обработени трасета и лифтове:

Ски алпийски дисциплини: От начинаещи по „зелени“ писти, през спускане по “сини”, нощно спускане, до професионално каране (слалом, гигантски слалом).

Сноуборд: Свободно каране (freeride), трикове в snow park-овете (freestyle) или скоростно спускане (екстремна дисциплина, в която отличаваме Владимир Павлов, който е направил такова спускане от връх Манаслу, 8163 м).

Ски свободен стил (Freestyle): Скокове и трикове на специално изградени рампи и парапети.

Спортове за издръжливост и преходи

За тези, които предпочитат движението в планината без опашките за лифтове:

Ски бягане: Класически стил върху специално подготвени плоски трасета. Изключително добро за кардио. Моят опит е от училище - супер вариант е ако се страхувате от стръмни терени и бързо спускане!

Ски туризъм (Ski Touring): Изкачване на върхове със ски (по-широки и леки от тези за спускане) със специални „кожи“, които се залепват за по-добро сцепление и след това се свалят за спускане в необработен сняг.

Преходи със снегоходки: Най-достъпният начин за разходка в дълбок сняг, без да е нужна специална техника на каране.

Зимен трекинг: Пешеходен туризъм по маркирани зимни пътеки (често изисква котки за лед).

Източник: Личен архив

Забавления на пързалки и шейни

Идеални за семейства и хора, търсещи по-лежерни емоции:

Кънки на лед: На открити или закрити ледени пързалки. Включва и фигурно пързаляне.

Шейни: От класическите дървени шейни до модерни пластмасови модели.

Тюбинг (Snow Tubing): Спускане по улей с огромни надуваеми гуми – много забавно и скоростно.

Банди: Подобно на хокея, но се играе с топка на голямо ледено игрище. Наричат го още “руски хокей”.

Екстремни и специфични спортове

Ски скокове: Професионален спорт, изпълняван на специални шанци.

Сноукайт (Snowkiting): Използване на силата на вятъра с крило (кайт), докато си на ски или сноуборд върху плато.

Хели-ски: Спускане в девствен сняг, докъдето се стига само с хеликоптер.

Ледено катерене: Изкачване на замръзнали водопади или ледени стени с пикели и котки.

Скелетон и Бобслей: Високоскоростни спортове в ледени улеи.

Колективни игри на лед и сняг

Източник: Личен архив

Хокей на лед: Динамичен и контактен спорт

Кърлинг: Стратегическа игра върху лед, често наричана „шах на леда“. Играе се с тежки, гранитни камъни и изисква сила и тактическо мислене.

Снежно поло или волейбол на сняг: По-екзотични варианти на класическите спортове.

Важно: Преди да излезете на пистата или в планината, винаги проверявайте метеорологичната прогноза и лавинната опасност, особено ако планирате излизане извън маркираните зони! Не забравяйте и планинската застраховка!

Тъй като в България се предлагат отлични условия за почти всичко - от професионални писти до диви преходи, ето най-добрите места, разделени според активностите, които бихте избрали:

Ски и Сноуборд (Алпийски дисциплини)

Банско: Най-модерният курорт с най-дългите писти и най-добрата инфраструктура. Идеален за хора, които обичат дългото каране и след това добрата кухня (механите).

Боровец: Най-близо до София, с прекрасни писти сред борови гори. Нощното каране тук е сред най-добрите на Балканите.

Пампорово: Най-слънчевият курорт. Пистите са по-полегати и широки, което го прави №1 за начинаещи и семейства с деца.

Ски бягане и Биатлон

Боровец (Местност „Широка поляна“): Разполага с отлично поддържани трасета за ски бягане.

Белмекен: Високопланинската база е легендарно място за тренировки. Пейзажите там са омайващи, а въздухът - невероятно чист.

Ски туризъм и Freeride (Извън пистите)

Рилски езера (Паничище): Районът около хижа „Рилски езера“ е меката на фрийрайда в България. Важно е обаче винаги да се следи лавинната опасност! Организират се и freeride лагери за около 4 дена.

Витоша (Копитото и Черни връх): Перфектна за бърз ски туризъм след работа или през уикенда, без да напускате пределите на София.

Картала (над Благоевград): Малко познато, но страхотно място за каране в необработен сняг.

Снегоходки и Зимен трекинг

Централен Балкан (хижа Добрила - връх Амбарица): За тези, които търсят истинско приключение в "дивото".

Осоговска планина: Много мек релеф, идеален за дълги и не прекалено изтощителни разходки със снегоходки.

Важно: Този тип “разходки” в планината са изключително зареждащо. Правят се и нощни преходи с челници. Най-добре е да сте в малка група, с хора, които имат опит и познават терена.

Кънки на лед

Източник: Личен архив

София: В столицата всяка зима се отварят големи открити пързалки.

Ice Park Sofia - в Княжеската градина, пред паметника на Съветската армия.

На стадион “Славия”.

На стадион “Юнак”.

В “Зимния дворец”.

Варна: Ледена пързалка “Младост”.

Замръзналите езера (само при много дебел лед!): Някои ентусиасти карат на язовир „Батак“ или „Белмекен“, но това изисква предпазливост и проучване.

Забавления с шейни и Тюбинг

Боровец (Borosport Snow Park): Имат специално обособени зони за шейни, за да не се засичат децата със скиорите.

Беклемето: Предлага чудесни естествени писти за спускане с шейни.

Ако сте начинаещи - започнете с Пампорово. Ако търсите адреналин и нощен живот - Банско или Боровец за подходящи.

Тъй като вече сме в разгара на сезон 2025/2026, цените в големите ни курорти са актуализирани. Трябва да имате предвид, че повечето места предлагат по-ниски цени, ако си купите картата онлайн през тяхното мобилно приложение или уебсайт.

Ето ориентировъчните цени за дневна лифт карта (за възрастен) в основните курорти към момента:

Банско

Най-големият курорт държи и най-високите цени, но предлага най-много километри свързани писти.

Дневна карта за възрастни: 59 евро.

Студенти/Ученици: 53 евро.

Боровец

Тук имате предимството на три отделни ски центъра и най-доброто нощно каране.

Дневна карта за възрастни: 43 евро

Младежи (14-22г.): 32 евро

Деца (7-13г.): 27евро.

Пампорово

Най-изгодният от "голямата тройка", особено за семейства.

Дневна карта за възрастни: 53 евро.

Младежи (12-21г.): 45 евро.

Деца (7-11г.): 32 евро.

Витоша (Алеко)

Най-удобно за софиянци за "бързо каране".

Дневна карта за възрастни: 29 евро

За ученици: 24 евро.

Деца до 12г: 21 евро.



Общото е, че ако си купите карти за повече дни или в пакет за семейството излизат доста по-изгодно. Същото важи, ако купите карти за екипировка и спускане в пакет, не поотделно. Нощното каране навсякъде е по-евтино.

Как да спестите пари:

Можете да заредите онлайн, ако вече имате пластика. През телефона презареждането дава около 5% до 10% отстъпка.

Полудневни карти са по-евтини, особено в по-късните часове на деня.

Малките курорти: Места като Чепеларе (Мечи чал), Картала или Осогово предлагат по-ниски цени на картите и са много по-спокойни.

Важно: Преди да тръгнете, задължително проверете камерите на живо (live cams) в сайтовете на курортите, за да видите дали има мъгла или силен вятър, тъй като при лошо време горните лифтове често се спират.

Ски училища и екипировка под наем

Пакети "Всичко в едно": В Банско и Пампорово често е по-изгодно да купите пакет „Училище + Екипировка + Лифт карта“. Това може да ви спести до 15-20% от общата цена.

Ранни резервации: Ако резервирате обучението си онлайн поне седмица по-рано, повечето училища дават отстъпка.

Локация на гардероба: Гардеробите точно до начална станция на лифта са най-скъпи. Ако наемете екипировка от място на 5-10 минути пеша, цената може да падне с 5 евро на ден.Имайте предвид, че за ски училищата в пиковите периоди (ученически ваканции и около 14-ти февруари) местата свършват бързо, затова е добре да запазите инструктор предварително.

Изборът на ски училище е ключов, особено ако правите първите си стъпки или искате да подобрите техниката си. В големите ни курорти има стотици училища, но ето кои са най-утвърдените и с най-висок рейтинг за сезон 2025/2026:

Банско

В Банско конкуренцията е огромна, което поддържа качеството високо.

• Ulen (Юлен): Официалното училище на курорта. Разполагат с най-много инструктори и огромна база точно на Бъндеришка поляна. Идеални са за детски градини.

• Method Snow School: Силно препоръчвани за сноуборд и за хора, които искат по-модерен подход в обучението.

• Pirin 2000: Едно от най-старите и утвърдени училища с опитни инструктори, които говорят много чужди езици.

• Ski & Board Traventuria: Известни са с отличната си онлайн резервационна система и добре поддържаната нова екипировка.

Боровец

Тук атмосферата е по-традиционна, а школите често са семейни и много гостоприемни.

• Borosport (Бороспорт): Официалното училище, което предлага „Ski Safari“ и отлични условия за деца в парка „Борокидс“.

• Hunters Ski School: Изключително висок рейтинг в TripAdvisor и Google. Инструкторите им са известни с търпението си към начинаещи.

• Alpin Ski & Board: Разположени са точно до пистите пред хотел "Рила", което е много удобно за семейства.

• Traventuria Borovets: Отново отличен избор за наем на висок клас ски и комбинирани пакети.

Пампорово

Перфектното място за учене поради широките и полегати писти.

• Pamporovo AD (Павлово): Главното училище с най-голяма база на „Студенец“.

• Steve Ski School: Много популярно училище с личен подход. Стив и неговият екип са легенди в курорта.

• Moni Ski School: Известни са с добрата си локация и конкурентните цени за групови занимания.

Витоша

• Витоша Ски (Vitosha Ski): Основното училище, което оперира на Алеко. Предлагат страхотни „бели училища“ за деца с включен транспорт от София.

• Мотен (Moten): Едно от най-любимите училища на софиянци за обучение на деца през уикендите.

На какво да обърнете внимание, когато избирате училище:

Лиценз: Уверете се, че училището е член на сдружението „Български ски училища“.

Език: Ако водите чужденци, проверете дали инструкторът владее добре съответния език (повечето владеят английски, руски и немски).

Локация: Изберете училище, чиято база е близо до мястото, където сте отседнали или до началната станция на лифта, за да не носите ските на дълги разстояния.

Зимните спортове са изключително полезни не само за физическото здраве, но и за психическото състояние. Те съчетават интензивно движение с чист планински въздух и слънчева светлина, което е рядкост през студените месеци.

Ето основните причини, поради които си заслужава да излезете на пистата или леда:

Физически ползи

Интензивно изгаряне на калории: Поради ниските температури тялото работи по-усилено, за да поддържа вътрешната си температура, което ускорява метаболизма. Ски алпийските дисциплини и карането на кънки могат да изгорят между 400 и 600 калории на час.

Укрепване на мускулатурата: Спортове като ски и сноуборд натоварват специфични мускулни групи - краката, седалището и коремната мускулатура (т.нар. „ядро“), които често пренебрегваме в ежедневието.

Подобряване на баланса и координацията

Психическо здраве и настроение

Излагането на естествена слънчева светлина през зимата е важно за нивата на витамин D и серотонин, което помага срещу зимната потиснатост. Оказа се, че през последните години изследванията сочат за дефицит сред голяма част от българите, независимо от сезона. Намаляване на стреса: Чистият въздух и красивите планински пейзажи действат отпускащо и помагат за „изключване“ от градския шум.

Сърдечно-съдова система

Зимните спортове са отлична кардио тренировка. Те подобряват капацитета на белите дробове и укрепват сърцето, като го карат да изпомпва кръвта по-ефективно при по-ниски температури.

Връщам се назад във времето. Бонсови поляни, в полите на Люлин планина (където живея сега) - спускане с шейни, страх и обръщане с “чук и гек”. Пързалката на “Червено знаме” до 4-ти километър - бях толкова малка, че виждах отблизо кънките на големите. После в “Зимния дворец” и възрастен човек, каращ страхотно - прегърна ме и каза:”Хайде още едно кръгче”! Завъртя ме ловко и шеметно. И…всичко се завъртя. Група от 20 човека (приятели) на различна възраст - години по-късно отидохме да караме след Коледа, за рождения ден на синът ми. Стана ми лошо и легнах на седалките. Другите си изкараха супер.

Учех се да карам ски на “Витоша”. В началото беше страхотно. После усуках коляно, борчетата се стрелкаха бързо на спускане. Клекнах и…слязох по дупе.

И любимото - на 300 километра от Полярния кръг. Сибир. Физическо през зимата от училище. Ски бягане върху заледената река.

Която няколко месеца по-късно ставаше пълноводна и препускаше покрай горите с боровинки и класическите руски “дачи” (дървени, с печки за зимата, върху които можеш да легнеш). И сибирски котки, сгушени на педя от снега.

Аркутино през зимата е нова мечта - морето, възвишенията наблизо и лебеди, дръзнали да поплуват на спокойствие. Видях снимки наскоро и ще се радвам да ми изпратите за публикация вашите!:)

Красотата през зимата задължава да се изживее! Подарете си я, както я усещате. Без отлагане.

Какви са вашите “Малки истории”, които отварят прозорец към голямата картина на живота? Ще се радвам да споделите на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!