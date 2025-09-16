Как да оцелеем и след 15-ти септември?!

Ч овек винаги може да прави “още нещо”.

Учим се в училище.

В университета.

На улицата.

В отношенията.

Учим се от децата си!

А каузата си струва.

И винаги можем да правим “още нещо”!

Началото на новата учебна година изправя на нокти дори най-калените в училищни битки родители. Заричаме се, че независимо от ситуациите, независимо от това, колко е важен точно този клас…ще запазим самообладание и няма да сме като “онези” родители. И ще оцелеем без излишна паника. Но желанието за “най-доброто за детето” надделява. И падаме в плен на класическата родителска истерия:;)

После забравяме. Забравяме, че когато общуваме с детето си - общуваме с душата си, с най-свидното.

В голямата въртележка от “трябва” рискуваме да изгубим близостта, а тя е най-ценна.

Как да се справим с нервите, с умората, с елементарната организация на деня?

1.Всеки от нас носи в паметта си знаменити родителски реплики. Които тогава са ни звучали съвсем в реда на нещата. И неусетно започваме да ги използваме днес!

Спомнете си, как сте се чувствали! И не повтаряйте това, което е носило напрежение или смут на детската Ви душа. Не повтаряйте нищо без да сте се “чули”, как звучи. Дори и за добро - вашето дете не сте вие като деца. Изградете си свой свят, с новите роли.

Бях малка и се къпех. Майка ми ме накара да изляза мокра от банята, с шампоан на косата, за да…си оправя бюрото, което обещавах, че “добре де, после”. Това не ме научи да съм изрядна.

Научих се, когато се влюбих в нещата/работата/заниманията, които исках да имам в живота си.

Източник: istockphoto

2.Спомнете си за родителите си и все пак се научете на ред!:))

Колкото и да е уморително вечер - пригответе всичко за другия ден до най-малкия детайл! Чанта, дрехи, обувки, чорапи, храната за училище.

Има утрини, в които целият свят спи. Ние също. Дори да сме си легнали “с кокошките”.

По веригата на деня това носи бедствия от всякакъв характер.

Аз не успявах винаги, когато синът ми беше малък и…често влизах в радиото сутрин с мокра коса и сешоар в чантата.

Източник: istockphoto

3.Пазарувайте храна така, че да имате няколко комбинации, за няколко дена напред. За по-бавно и по-бързо готвене. Няма нужда от тур по магазините привечер.

Така ще имате повече време след работа и училище да седнете. Просто да седнете.

Източник: istockphoto

4.Записвайте си! Кой ден, какво имате като задачи. Покупки. “Да се обадя на…”.

За да не забравите. Удобно е.

Източник: istockphoto

5.Настройте се на режим “куриер” - така, че да можете да свършите ангажиментите спрямо часовете, които имате за тях и локациите. В списъка за деня ще успеете да отметнете всичко, стига да си представите картата на града… И кое с кое можете да съчетаете.

Източник: istockphoto

6.Ако свързвате извънкласните занимания от всякакъв характер само с допълнителна умора - запишете се успоредно на нещо в близост!

Вместо да седите с другите родители и да обсъждате за пореден път едни и същи неща - запишете се на танци, на фитнес, на езикови курсове или на рисуване/печене на глина. Каквото и да е, което сте неглижирали, понеже грижите за детето Ви изместват всичко друго.

Така ще можете да си разказвате, след като се “вземете” от различните занимания. Ще се почувствате човек.

А детето Ви ще има добър пример.

Източник: istockphoto

7.Никое дете не е виновно, че ние, родителите, поемаме много отговорности. Това ни е работата. Помислете за разликата между това то да Ви уважава и да се съобразява и това, че няма никаква вина за нервите и умората Ви.

Нервите на родителите водят паникьосани деца за ръка.

Източник: istockphoto

8.Четете на детето си всяка вечер, на заспиване. Тази романтична близост ще доведе и до първото споделяне, първото отваряне на детската душа.

Източник: istockphoto

9.Общувайте. Разказвайте си! Не само за уроците. И как е минало днес.

А за деня. За времето. За живота.

Източник: istockphoto

10.Приемете, че точно вашето дете може да направи от вас “съвършеният родител”. Ако не харесвате нещо в характера си - сега е времето да го промените. Няма нужда да коментирате - наблюдавайте, чувайте, когато си говорите.

Защото наистина “утре започва от днес”.

А каузата си струва!

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!