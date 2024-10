Зомбита превзеха влак в Япония

П редставете си, че препускате през японската провинция със скорост от 320 км/час, докато се отбранявате от живите мъртви. Това не е сюжетът на "Влак до Бусан", а реалност.

За първи път най-бързият влак в света стана сцена на смразяващо и завладяващо изживяване, предназначено да развълнува феновете на ужасите.

In Japan, people travelled on a train with zombies for $335: Passengers on a Japanese superfast train between Tokyo and Osaka encountered actors dressed as zombies who in the run-up to Halloween decided to recreate a journey inspired by the South Korean horror film Train to Busan pic.twitter.com/lBNTGoFAkx