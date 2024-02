Жените, поезията и гастрономията спасяват любимия син рак на Еквадор

К ато младо момиче Амада Кортес Кайседо събирала сини раци и миди от някогашните гъсти мангрови гори по крайбрежието на Есмералдас, Еквадор. Заедно с двете си сестри тя прекосявала пипаловидните корени на дърветата, които се издигат високо над водата, за да ги събира от калните дупки.

"Харесваше ми да прекарвам времето си във влажните зони, защото в земята се намираха мекотели и ракообразни, а в клоните се виждаха и други диви животни. Затова отивах да гледам птиците и да ловя охлюви", казва Кайседо.

Майката на Кайседо продавала ракообразните на продавачи на пазара, които след това ги продавали в големи градове като Кито. Мидите са били важен източник на доходи за семейството и са осигурявали хранителна независимост - термин, с който се обозначава правото на коренното население да се храни с подходяща за културата храна.

Изчезваща култура

Жените от Есмералдан като Кайседо от поколения събират миди и раци в мангровите гори. Макар че някои мъже също събират раци, с това се занимават предимно младите жени. Това е родова практика и част от тяхното културно наследство. Днес мангровите гори, от които зависи начинът на живот на толкова много жени от Есмералдан и които са неразделна част от тяхната колективна идентичност, са на ръба на изчезването. Ако те изчезнат, ще изчезнат и сините раци.

