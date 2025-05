Земетресението от 9,5 по Рихтер, което накара Земята да звъни

П реди точно 65 години най-мощното земетресение, регистрирано някога, удря Чили – и опустошителният му ефект се усеща не само в Южна Америка, но и по целия свят. На 22 май 1960 г. Чили е разтърсена от земетресение с невероятна сила – магнитуд 9,5 по скалата на Рихтер.

За сравнение, трусът, който удари Турция и Сирия през 2023 г., е със значително по-нисък магнитуд – 7,8.

Голямото чилийско земетресение продължава над десет минути и е толкова мощно, че последиците му се усещат по цялото земно кълбо в продължение на дни.

Стихийното бедствие предизвиква гигантски вълни цунами, които преминават през Тихия океан и достигат Хавай, Япония, Филипините, Нова Зеландия, Австралия и Алеутските острови.

Около 160 километра от брега на Чили, в близост до Валдивия, тектонската плоча Наска е притисната под Южноамериканската плоча. Това движение предизвиква катастрофалния трус. Според най-разпространената версия земетресението е с магнитуд 9,5, но някои научни изследвания предполагат дори 9,6.

То започва в 15:11 ч. местно време и продължава цели 11 минути, нанасяйки огромни щети на множество градове, най-тежко засегнат е Валдивия – почти половината от сградите стават необитаеми.

Най-лошото обаче тепърва предстои. Само 15 минути след труса следва цунами с височина 24 метра. Нужно е време, преди последствията да достигнат останалата част на света.

През 2010 г. Луси Джоунс от Геоложката служба на САЩ казва в интервю за CBS: „Когато земетресението е достатъчно мощно, то освобождава енергия, която кара цялата Земя да звъни като камбана – и тази 'камбана' звъня няколко дни след труса през 1960 г.“

В Чили загиват 1655 души, 3000 са ранени, а два милиона остават без дом. Само 15 часа по-късно, цунамито достига залива Хило в Хавай, причинявайки смъртта на 61 души и щети на 500 сгради.

Фусайо Ито, жителка на Уайакеа, се събужда в 1:04 ч. от „оглушителен рев“, докато домът ѝ се разрушава. По чудо оцелява и живее до 96-годишна възраст.

Почти ден по-късно цунамито удря японския остров Хоншу. Макар че вълните вече са с височина 5,5 метра, те разрушават 1600 дома и отнемат живота на 138 души.

Филипините също понасят загуби – 32 души загиват или изчезват. По тихоокеанското крайбрежие на САЩ вълни с височина до 1,8 метра повреждат лодки в Лос Анджелис, Сан Диего и Лонг Бийч.

Оценките показват, че щетите възлизат на около 6,56 милиарда паунда по днешни стойности.

On this day, the largest ever instrumentally-recorded earthquake occurred—the 1960 M9.5 Valdivia, Chile earthquake. The earthquake generated an >800 km long rupture and released the seismic energy equivalent to a cascade of 10,000 magnitude 7 earthquakes. pic.twitter.com/Yc7NLY0Ajo