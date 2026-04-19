Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

М иенето на зъбите в продължение на поне 2 минути е най-доброто време за ефективно премахване на плаката и остатъците от храна от всички повърхности на зъбите.

Съкращаването на времето за миене често увеличава риска от кариеси и заболявания на венците.

Колко дълго и често да си миете зъбите

Зъболекарката Ан Клемънс препоръчва миене на зъбите по две минути два пъти на ден. Това редовно миене на зъбите е ключово за поддържането на оптимално дентално здраве. Времето, което отделяте за миене на зъбите, е много важно. Две минути миене могат да направят много.

Едно бързо миене на зъбите не е достатъчно, за да поддържат зъбите ви блестящи и чисти. Плаката е лепкав филм, пълен с бактерии, които могат да ерозират зъбния емайл, причинявайки кариеси и други проблеми с устната кухина (като гингивит).

Лекарят препоръчва да настроите таймер за две минути и да си миете зъбите, докато той звънне. Много електрически четки за зъби имат вградена технология, която гарантира, че издържат две минути. Можете също така да разделите устата си на четири части: две отгоре и две отдолу. Мийте всяка част поне 30 секунди.

Други съвети за миене на зъбите

Не е важно само колко дълго си миете зъбите, но и как го правите и какво използвате. Ето няколко съвета, които да следвате:

Предотвратете проблема – миенето на зъбите сутрин премахва бактериите и плаката, които се натрупват, докато спите през нощта. Докато миенето преди лягане е важно, защото премахва храна, захар и плака от деня.

Съсредоточете се върху техниката – мийте зъбите си с кръгови движения. Това ще достигне до всяка част от зъба и по линията на венците, където обикновено се натрупва плака.

Изберете правилната четка за зъби – изберете такава с меки влакна

Паста за зъби с флуор – тя може да укрепи зъбния емайл, за да предпази по-добре от кариеси

Не забравяйте да използвате конец за зъби – той ефективно премахва плаката и замърсяванията. Опитайте се да почиствате зъбите си с конец всяка вечер преди лягане.

Трябва ли да си миете зъбите след хранене?

Като цяло, ако миете зъбите си правилно два пъти на ден, няма да се налага да ги миете след всяко хранене.

Може да се препоръча да си миете зъбите след хранене, ако носите:

брекети

прозрачни алайнери за зъби

протези

Не бива обаче да си миете зъбите след консумация на сладки или кисели храни. И двата фактора повишават нивото на киселина в устата ви, което може временно да омекоти зъбния емайл. В такива случаи е най-добре да изчакате поне 30 минути преди да си миете зъбите.