Празничните изкушения и как да опазим зъбите си от торти и бонбони?

Т орти, сладки десерти, бонбони и различни напитки, с които много хора са склонни да прекаляват на празничните трапези, може да окажат значително въздействие върху здравето на устната кухина и зъбите, предупреждават специалисти по дентална медицина от университета Тъфтс, Масачузетс, САЩ, цитирани от електронното издание "МедикълЕкспрес".

Проф. Екатерини Папатанасиу, преподавател във Факултета по дентална медицина във висшето училище, каза, че поддържането на добра устна хигиена е много важно през цялата година, но по време на празниците трябва да му обръщаме особено внимание и да се замисляме по-сериозно с какво се храним и какво пием.

HOW TO PREVENT CAVITIES WHEN YOU HAVE A SWEET TOOTH - CLICK LINKhttps://t.co/6PCqFctLPf pic.twitter.com/6BUaPt3nit