Защо се смята, че петък 13-и носи лош късмет?

И ма малко суеверия, които да са толкова широко разпространени, колкото това за петък 13-и и поличбата за лош късмет.

Мит, легенда, или истина - по цял свят петък 13-и е знак, че начинанията ни няма да потръгнат и може да ни сполети зла участ. Някои хора отказват дори да купят жилище или да сключат брак на тази дата - изчислено е, че на този ден само в САЩ бизнесът губи между 800 и 900 милиона долара, тъй като много хора просто не отиват на работа.

Вярването, че специфичен ден може да донесе нещастие е дълбоко вкоренена в културата и религията. Както някои хора вярват, че да ти прекоси пътя черна котка или да счупиш огледало носят лош късмет, така и петък 13-и от стотици години е смятан за ден, в който трябва да сме предпазливи.

Съществува дори и конкретен термин, който описва ирационалния страх от петък-13ти: параскевидекатриафобия — специализирана форма на трискаидекафобия, страх от числото 13.

Това обаче не е универсално суеверие: в Гърция и испаноговорящите страни вторник 13-ти, се смята за ден на лош късмет, докато в Италия петък 17-ти, е посрещан със страх

Откъде идва суеверието?

Did you know? Euros call 13 (Friday the 13th) an unlucky number because in the Nile Valley it represented resurrection of Ausar who was killed by his brother Set, chopped his body into 14 pieces. When his wife Auset went on a mission to re-member... 1/2 pic.twitter.com/CB8CWS6EBR

Едно от обясненията за страха от числото 13 се крие в християнската религия. 13-ият гост, който пристига на Тайната вечеря е Юда Искариотски. След това той предава Исус, което води до разпъването на кръста на Спасителя. Събитие, което се случва в петък..

Подобно на много суеверия, които са се развили с течение на времето и в различните култури, е трудно да се определи точният произход на петък 13-и. Това, което знаем обаче, е, че и петък, и числото 13 са били смятани за нещастни в определени култури и преди християнството.

В книгата си “Extraordinary Origins of Everyday Things,” Чарлз Панати проследява концепцията за значението на числото 13 в скандинавската митология, когато Локи, богът на лъжите, се появява неканен на пир във Валхала, с което броят на присъстващите богове достига 13. Измамен от Локи, слепият бог Ходр бил подмамен да застреля брат си Балдер, бога на светлината, радостта и доброто, със стрела от имел.

От Скандинавия, обяснява Панати, суеверието, че 13 е нещастно число след това се разпространява на юг в цяла Европа, включително и по Средиземноморието до началото на християнската ера. Именно тук обезпокоителната сила на цифрите е циментирана чрез историята за Тайната вечеря.

Някои хотели нямат стая номер 13, докато много високи сгради "нямат" 13-ти етаж. Някои авиокомпании също отказват да имат ред с номер 13 в самолетите си.

В библейската традиция концепцията за нещастните петъци се простира дори по-назад във времето от Христовото разпятие: петък се смята, че е денят, в който Адам и Ева са изяли забранения плод от Дървото на познанието; денят, в който Каин убил брат си Авел; денят, в който храмът на Соломон бил разрушен; и денят, в който ковчегът на Ной отплавал при Големия потоп.

В известните Кентърбърийски разкази на Джефри Чосър, написани през XIV век, той пише "и в петък се случи цялата тази пакост".

UNLucky Number 13

*A 🧵 for the (13=1+3=4) 4th of July*



In Numerology it is said, "He who understands the Number 13 will be Given Power & Dominion. It is a number of Upheaval & Destruction; a symbol of power which, if wrongly used, will wreak havoc and destruction upon itself." pic.twitter.com/57ywtTbkd8