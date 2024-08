Защо мързелуването е полезно за вас

К ак ви звучи идеята да не правите нищо в продължение на една година? Никаква работа, никакви имейли, никакво кариерно развитие, никакви усилия, постижения или продуктивност. За много от нас подобна мисъл някога можеше да доведе до собствен пристъп на безпокойство - сигурно работата е статус, печеленето на пари е постижение, а да си зает е хвалба? Но в наши дни една година на нищоправене звучи по-скоро като мечта, дори като стремеж - има, както се казва, промяна във вибрациите.

Милениалите възприемат концепцията за #SlowLiving - хаштагът е използван повече от шест милиона пъти в Instagram (въпреки че публикуването в Insta е доста противопоказно на неговите принципи за внимателен и устойчив начин на живот с много по-малко време пред екрана). Поколението Z пък е пионер в тихото напускане и "мързеливата работа", при която човек върши минимума в работата си, за да запази енергията си за по-значимите части от живота си, независимо дали става дума за хобита, взаимоотношения или грижа за себе си. И хората от всички поколения се обединяват в желанието си да работят по-малко: в Обединеното кралство концепцията за четиридневна работна седмица набира сериозна популярност.

Ако трябва да се изразим остро: бързането е вън, а почивката е вътре. И това е нещо, което Ема Ганън познава добре: плодотворната авторка, подкастрова водеща и предприемач от "Субстак" публикува по-рано тази година "Година на нищо" - разказ за това как си е взела цели 12 месеца почивка. Книгата беше бързо разпродадена, когато беше публикувана по-рано това лято, и се оказа толкова популярна, че сега ще бъде преиздадена и ще може да се купи през ноември.

