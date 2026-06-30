Защо бананите имат пулс? Истината зад странния феномен при смарт часовниците

А ко някога сте се чудили дали храната ви е „жива“, сложете смарт часовника си около един банан. Резултатът може да ви изненада: устройството най-вероятно ще отчете пулс. Този забавен феномен обаче не е доказателство за съзнание у плодовете, а чисто научен трик, свързан с технологията за измерване на сърдечния ритъм.

Ето един забавен експеримент за всеки собственик на смарт часовник или фитнес тракер: вземете някакъв плод от вкъщи и го затегнете с каишката на часовника си. Намерихте ли пулс? Не сте единствените.

Оказва се, че много плодове дават показания – от учестения пулс на кивито до граничещата с брадикардия (забавен пулс) статистика на банана. Не се притеснявайте – не сме пропуснали момента, в който плодовете, които с удоволствие хвърляме в блендера, са развили съзнание. Това е просто трик на светлината и едно малко нещо, което науката нарича фотоплетизмография.

Как работят смарт часовниците?

Смарт часовниците засичат пулса ви чрез метод, известен като фотоплетизмография (или PPG, защото кой има време за всички тези съгласни). Това е неинвазивна техника, която измерва промените в обема на кръвния поток чрез осветяване на кожата и последващо проследяване на начина, по който тази светлина се абсорбира и отразява.

Технологията се използва в пулсовите оксиметри в клинични условия (ако някога са ви щипали пръста с малко устройство в болницата – честито, преминали сте през пулсова оксиметрия). Същата технология се прилага и във фитнес тракерите и смарт часовниците, като вероятно сте забелязали малката светлинка под циферблата на часовника.

Когато сърцето ви бие, то за кратко увеличава обема на кръвта в малките капиляри точно под повърхността на кожата ви. Това увеличение на кръвния поток променя количеството светлина, което се абсорбира и отразява, а тези промени се проследяват, за да се изчисли честотата на пулса.

Имат ли плодовете сърцебиене?

Увийте смарт часовник около банан и има голям шанс да получите отчетен пулс. Помолихме нашия редактор в сектор „Космос“ д-р Алфредо Карпинети да направи точно това и той получи показание от 85 удара в минута. Междувременно редакторът в ресор „Здраве и медицина“ Лора Симънс засече пулса на нектарина и авокадо в спокойните ниски 70 удара, доста стресирано киви със 110 удара и домат без никакви признаци на живот – мир на праха му.

И така, освен че загуби от платеното работно време на нашите редактори, какво ни казва това?

Когато поставите смарт часовник върху плод, устройството все пак ще се опита да засече пулс чрез PPG. Това означава, че всякакви случайни колебания в начина, по който светлината се абсорбира и отразява – било то от вибрации или движение – ще бъдат уловени от алгоритъма на технологията и превърнати в показатели за пулс. Феноменът не се ограничава само до плодовете, просто смятаме, че те изглеждат най-смешно, когато носят фитнес тракер.