Запознайте се с жената, която живее без пари

Ш арън Броуди ясно си спомня първата си Коледа с добрата си приятелка Джо Немет. Беше 2016 г. и първата ѝ Коледа без съпруга ѝ Монти, който почина внезапно месец по-рано.

„Дори не исках да съм жива“, казва Броуди от дома си в Лисмор, северен Нов Южен Уелс.

„Определено не исках да ходя по магазините, да купувам подаръци или да правя каквото и да било. Но Джо беше дошла да остане при мен и синовете ми, за да ни помогне, и на Бъдни вечер ѝ казах, че подаръкът ми за нея е, че можем да отидем да се гмуркаме в контейнер за боклук, което никога преди не бях правила - и го направихме същата вечер", разказва тя.

„Това беше откровение. Нещата, които намерихме, бяха просто изхвърлени от местните фирми. Донесохме вкъщи напълно добра храна за коледното празненство и всички тези красиви цветя, които поставихме из къщата, и те бяха като подарък от Монти, подарък, който никога нямаше да получа, ако не беше Джо. Това беше моето запознанство с живота без пари на приятелката й Джо“, продължава Броуди.

Година по-рано, през 2015 г., Джо е напуснала работата си в областта на общественото развитие, дала е последните си пари на 18-годишната си дъщеря Ейми и е закрила банковата си сметка.

„Бях на 46 години, имах добра работа и партньор, когото обичах, но бях дълбоко нещастна“, казва Джо Немет.

„Чувствах все по-голямо отчаяние от икономическата система, в която живеем, и от вредата, която причинявах на другите хора и на планетата, дори когато се опитвах да купувам етично, докато живеех в този свят на привилегии“, разказва още Немет.

Нейният „светъл момент“ настъпва, когато родителите ѝ, пенсионирани фермери, свикнали да живеят пестеливо, ѝ дават книга за хора с алтернативен начин на живот. „Когато прочетох за този човек, избрал да живее без пари, си помислих: „О, Боже мой, трябва да го направя!“.

Скоро след това Немет попада на „Човекът без пари“: Марк Бойл, който живее без пари в продължение на три години в Обединеното кралство. Следвайки примера му, първото нещо, което Немет прави, е да напише списък на нуждите си.

„Оказа се, че списъкът е кратък, защото вече имах неща като тенджери и тигани и четка за зъби, и открих, че наистина нямам нужда от много неща, за да се чувствам комфортно. След това просто започнах да отбелязвам нещата, за да разбера как мога да задоволя нуждите си, без да имам отрицателни последици“, споделя тя.

An inspiring story about post-capitalist living.

Meet the woman who lives without money: ‘I feel more secure than when I was earning’ https://t.co/w9WI3GwWt4