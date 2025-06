Запознайте се с кървавата африканска кралица, която уби собствения си народ

В началото на 19-ти век европейските империи напредват през африканския континент, разделяйки го с произволни линии и източвайки ресурсите му. Цената, която това нанася на местното население, е кошмарна – и е описана по трогателен начин от автори като Джоузеф Конрад в неговата новела от 1899 г. „Сърце на мрака“, пише History Extra.

Насред тази борба за Африка, една кралица се противопостави на имперските посегателства. Казваше се Ранавалона I и в продължение на повече от три десетилетия тя управляваше планините на Мадагаскар със страх и насилие, опитвайки се да запази независимостта на страната си.

Нейната история е история на трудни противоречия. В опит да защити родината си, тя прогонва мисионери, екзекутира съперници и прилага толкова драконовски политики, че се смята, че са намалили наполовина населението на Мадагаскар.

„Тя е запомнена като доста голям злодей, включително сред нейния народ“, казва историкът и журналист Паула Акпан, автор на „Когато управлявахме“. Тя беше „много антихристиянска, антиевропейска империализъм... и в крайна сметка намали наполовина населението си“.

Подобно на много влиятелни жени в историята, наследството на Ранавалона е преплетено с половата политика на нейната епоха и е оформено от последвалите колониални наративи. Както Акпан установява, нейната история пита: докъде е твърде далеч, когато се защитава суверенитетът срещу разрушителния колониализъм?

Кралицата, която се бореше с империи

Ранавалона се възкачва на трона през 1828 г., след смъртта на съпруга си, крал Радама I, който е възприел реформи в европейски стил и мисионерска дейност. Ранавалона бързо и драстично променя политиката му. Тя е на 33 години по време на коронацията си и бързо поема твърд контрол над общество, което вече се бори с чуждестранен натиск.

По това време централизираната монархия Мерина на Мадагаскар разширява влиянието си из целия остров, а европейските сили са все по-заинтересовани от осигуряване на възможности за търговия и религиозно обръщане – отваряйки вратата за пълна имперска колонизация. Докато островът остава официално независим, чуждестранното влияние непрекъснато нараства, особено чрез британски и френски пратеници и християнски мисионери.

I need to read more about Ranavalona I, the Malagasy Queen often as a cruel tyrant who resisted Western expansion into Madagascar. pic.twitter.com/3pZZc7f9wK — Bantership Potemkin (@Bonesdrawstuff) May 14, 2024

Но Ранавалона нямала намерение да отстъпва. Още от самото начало на управлението си тя започнала кампания за премахване на всяко чуждо влияние. Християнските мисионери били прогонени, богослужението било забранено, а новопокръстените били преследвани. Европейските технологии и обичаи били ограничени, а търговията с Великобритания и Франция станала строго контролирана.

„Тя беше толкова заета със запазването на кралството си и запазването на начина им на живот срещу френските и британските колонизатори, които наистина се стремяха да претендират за [Мадагаскар] като свой, че беше готова по същество да прочисти острова от всякакъв намек за чуждо влияние, включително християнството“, казва Акпан.

За европейските наблюдатели нейният интензивен и насилствен изолационизъм я е превърнал в дълбоко обезпокоителна фигура. Много разкази от викторианската епоха я представят като варварка, като същевременно игнорират контекста на имперската агресия, на която е реагирала.

Царство на чистки и параноя

Акпан обяснява, че управлението на Ранавалона е белязано от масови чистки, екзекуции, принудителен труд и всеобхватно държавно наблюдение. Съпротивата ѝ срещу чужди сили е дошла с висока вътрешна цена.

По време на нейното управление, изпитанията чрез изпитания – включително прословутото „тангена ордал“ – били възобновени и широко използвани. Човек, обвинен в престъпление, бил принуждаван да изпие отрова на основата на аконит, за да се определи дали е виновен. Считали се за невинни само ако не са показали нежелани реакции към отровата през следващия ден. Смята се, че хиляди са починали в резултат на подобни изпитания.

The Mad Queen: (1828-1861) Queen Ranavalona I ruled the island of Madagascar (Kingdom of Imerina) under a bloody dictatorship that successfully ward off colonization from the French. While at the expense of millions dead for the queen's amusement. #ScreenPit #Feature pic.twitter.com/FnFKfpcTa6 — My Ancestors’ Favorite (@NiyaKapree) October 18, 2023

Ранавалона също така разшири системата на държавния труд фаномпоана, принуждавайки гражданите да работят по кралски проекти и военни кампании.

Някои историци смятат, че населението на Мадагаскар е намаляло с до 50% по време на нейното управление. Обвиняемите в нелоялност или симпатия към чужденци рискували затвор, робство или екзекуция. Лоялността към кралицата се превърнала в въпрос на живот и смърт.

Една особено смразяваща история се е превърнала в емблематична за нейната безмилостност. Разкази описват как тя се е опитала да изработи чифт огромни ножици, за да „разсече враговете си наполовина“, обяснява Акпан. Идеята на Ранавалона била проста: тя щяла да използва ножиците, за да разсече буквално прииждащите европейци на две. Въпреки че планът никога не се осъществил, намерението говори много.

Queen Ranavalona I’s reign in Madagascar from 1828 to 1861 was marked by brutality and mass death. She ruled with an iron fist, committing widespread atrocities and causing the deaths of millions. Despite her ruthless rule, her legacy is often overlooked, making her one of histor pic.twitter.com/elWNjs9dB1 — Historic Mysteries (@HistoricMystery) January 12, 2025

Мястото на Ранавалона I в историята

Използването на насилие от Ранавалона е безспорно, но как разбираме действията ѝ се усложнява от оцелелите източници. Много писмени записи са създадени от мисионери, колониални служители или други чуждестранни наблюдатели със собствени предубеждения и цели.

Тази евроцентрична перспектива е оформила начина, по който се помни Ранавалона. Докато европейските владетели от същата епоха са участвали в брутални колониални завоевания, тяхното насилие често е било представяно като цивилизовано или стратегическо. Болката, причинена от Ранавалона, за разлика от нея, е била максимална, а не минимизирана.

Но, както предупреждава Акпан, „Фактът, че е африканска жена, не я прави по своята същност добра.“

Как гледаме на Ранавалона сега?

Методите на кралица Ранавалона несъмнено бяха неоправдано брутални, сеейки хаос сред собствения ѝ народ.

Някои биха казали обаче, че основните ѝ инстинкти да запази независимостта на кралството си срещу настъпващата европейска колонизация са били разбираеми, предвид какво ще последва в страни, които не толкова пламенно се противопоставят на колониализма.

FACT: Queen Ranavalona I (1828-1861) of Madagascar would once every year take a public bath on her balcony.



People would buy tickets to go and watch her take the bath. She would later pour the water over the balcony on the spectators as a way of allying with the Malagasy gods. pic.twitter.com/jhiN0HifXM — Facts East Africa (@east_facts) October 18, 2023

На други места в Африка, настъплението на колониализма донесе ужаси с невъобразими мащаби. В Конго, десетилетия след смъртта на Ранавалона, белгийският владетел крал Леополд II управлява един от най-ужасяващите режими в съвременната история. Под негов контрол милиони са поробени, осакатени или убити в преследване на печалби от каучук. Историците изчисляват, че до 10 милиона души са загинали по време на управлението на Леополд.

В този контекст, свирепият изолационизъм на Ранавалона може да се разглежда като превантивна защита срещу форма на колониализъм, която отприщва опустошителни ужаси, където и да се утвърди.

В крайна сметка обаче тя само ще забави колонизацията на Мадагаскар с десетилетия. „Предполагам, че тъжният факт е, че Мадагаскар така или иначе беше колонизиран, въпреки упорития му ангажимент за самодостатъчност; за отблъскване на тези западни сили“, разсъждава Акпан.

„Щеше ли да съжалява за вредите, които е причинила? Как се е опитала да запази суверенитета си – щеше ли да го направи отново, знаейки, че Мадагаскар така или иначе е колонизиран? Какво би ѝ направило това знание?“

Сигурното е, че Ранавалона I остава една от най-поразителните и ужасяващи фигури в историята на африканската съпротива срещу империята.