Самолетът на кралица Матилда кацна аварийно след повреда

К ралица Матилда от Белгия преживя драматично начало на кралското си посещение в Коста Рика, след като самолетът ѝ бе принуден да извърши аварийно кацане.

52-годишната белгийска кралска особа пътуваше към Коста Рика, когато на борда възникна сериозен инцидент – предното стъкло на самолета се напука по време на полета. Поради тази неочаквана повреда екипажът предприе незабавни мерки за безопасност, което наложи аварийно кацане на международното летище Сан Хосе Хуан Сантамария.

Матилда пътуваше за тридневно официално посещение, организирано съвместно от УНИЦЕФ Белгия и УНИЦЕФ Коста Рика. Въпреки ужасяващия инцидент, пътуването ѝ продължи по план, след като беше гарантирана нейната безопасност.

Пътуването на кралица Матилда има за цел да подчертае значимата дейност на УНИЦЕФ в Коста Рика, където организацията в момента работи активно за справяне с проблема със затлъстяването при децата. Според официални данни едно на всеки пет деца в страната страда от този здравословен проблем, което прави темата особено належаща.

Майката на четири деца има дългогодишен опит в хуманитарната дейност и преди това е работила в тясно сътрудничество както с УНИЦЕФ Белгия, така и със Световната здравна организация.

🇨🇷🇧🇪 QUEEN MATHILDE IN COSTA RICA



👑 The Belgian Queen knows the importance of a good crown. She comforts a girl whose selfmade paper crown is damaged - much to her sorrow.



📚 Mathilde visits La Cometa, a public childcare center in Tirrases, in the province of San José pic.twitter.com/o6pyx5j8Ak