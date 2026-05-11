Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

З апочна кастингът за пълнометражния филм „Стоичков – Имало едно време в България“ – една от най-мащабните български продукции в последните години. Проектът ще събере широк актьорски състав, включващ над 130 роли – главни, поддържащи и епизодични, както и масовка от приблизително 5000 души.

Кастингът е насочен основно към мъже както с актьорски опит, така и непрофесионалисти. Продукцията търси автентични лица на възраст между 18 и 55 години със силно присъствие, като футболният и спортният опит са сериозно предимство за част от ролите. Кандидатстването е напълно безплатно, а процесът е селективен и насочен към конкретни профили. Проектът предвижда и международен кастинг процес, включително в Испания.

Успоредно с избора на актьори стартира и дигиталната поредица „Стоичков – Имало едно време в България: Селекцията“, която ще даде ексклузивен достъп до процеса по избор на актьорския състав. Поредицата ще покаже кадри зад кулисите, срещи с кандидати, ключови решения на екипа, вълнуващи моменти от един мащабен процес, и ще бъде реализирана в дигиталните канали на филма.

Кастингът е естествено продължение на избора на главен актьор, който беше направен в първия за България документален риалити формат „Вече играеш… Стоичков“ по NOVA – медиен партньор на лентата. В началото на годината Кристо Стоичков беше избран да изиграе Христо Стоичков, а сега продукцията отваря следващия етап – изграждането на цялостния свят на филма.

„Стоичков – Имало едно време в България“ цели да изгради силен, автентичен и внимателно подбран актьорски състав, който да пресъздаде една от най-разпознаваемите български истории. Продукцията ще пренесе на голям екран историята на Легендарната осмица – от началото в България до върха на световния футбол. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да заеме своето място и на международната сцена.

Режисьор на филма е Мартин Макариев, а в креативния екип участват Александър Сано и Владимир Памуков. Сценарият е поверен на Георги Ангелов.

Ключова международна роля в развитието и разпространението на проекта има Cloud9 Studios – американска компания с опит в създаването и позиционирането на висококачествени продукции с потенциал за световен успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като национален проект – разказ за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация, който цели да достигне до широка публика и да остане във времето.

www.8-film.com

FB: @movie.stoichkov

IG: @stoichkovthemovie

TT: @stoichkovthemovie

YT: @StoichkovTheMovie