Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

П рез лятото рискът от чревна инфекция е най-висок. Опасността от подобни инфекции е, че могат да доведат до дехидратация на организма.

Патогени на остри чревни инфекции

Най-честите причинители на чревни инфекции са:

бактерии (салмонела, Е. коли, шигела, стафилококи, клебсиела, кампилобактер, протеус)

вируси (ротавирус, чревни аденовируси, вирус Норфолк, ентеровируси)

протозои (амеба)

Защо се появяват чревни инфекции?

Най-често чревните инфекции се предават по следните начини:

чрез консумация на замърсена храна или вода, по-специално, патогени се откриват в сурови храни от животински произход (месо, яйца, непастьоризирано мляко, морски дарове), немити плодове и зеленчуци

при плуване в замърсени води

чрез мръсни ръце и домакински предмети

Симптоми на чревни инфекции

Патогените на остри чревни инфекции причиняват възпаление на лигавицата на стомаха и червата. В червата абсорбцията на течности е нарушена и вместо това се увеличава нейната секреция от клетките.

В резултат на това се появяват следните симптоми:

гадене

повръщане

диария

стомашна болка

летаргия и слабост

прояви на интоксикация - повишена телесна температура, главоболие, мускулни болки

дехидратация

Какви са опасностите от дехидратация?

Човек с остра чревна инфекция губи много течности поради диария и повръщане. Това може да доведе до опасно състояние, наречено дехидратация.

Ако тялото е дехидратирано, сърцето е принудено да работи по-усилено, а кръвоносните съдове в мозъка се стесняват.

Това състояние засяга паметта и координацията, а също така влошава общото благосъстояние. Може да се появят конвулсии и дори сърдечна недостатъчност.

Тежката дехидратация може да доведе до бъбречна недостатъчност, състояние, което изисква лечение в отделения за интензивно лечение.

Най-честите симптоми на дехидратация при деца са:

сухота в устата

липса на сълзи, когато бебето плаче

спиране на уринирането

сънливост, слабост, летаргия или раздразнителност

Най-честите симптоми на дехидратация при възрастни:

силна жажда

сухота в устата

главоболие

учестен пулс и дишане

намаляване на количеството урина и промяна в цвета ѝ - урината става тъмножълта

диспнея

силна слабост и замаяност

хлътнали очи

сини устни и уши

Как се лекуват чревни инфекции?

В случай на остра чревна инфекция, трябва да се консултирате с лекар.

Лечението се предписва в зависимост от патогена, а за идентифицирането му се извършва лабораторна диагностика.

Пържените, солени, пикантни и мазни храни, както и суровите зеленчуци и плодове, трябва да бъдат изключени от диетата.

Пиенето на много течности е от съществено значение . Трябва също да приемате ентеросорбенти. Други лекарства ще бъдат предписани от лекаря след прегледа.

Не бива да отлагате търсенето на медицинска помощ, ако получите признаци на дехидратация .

Как да се предпазим от чревни инфекции

За да избегнете чревни инфекции, трябва да спазвате следните правила: