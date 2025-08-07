Любопитно

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

7 август 2025, 07:08
Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото
Източник: iStock

П рез лятото рискът от чревна инфекция е най-висок. Опасността от подобни инфекции е, че могат да доведат до дехидратация на организма.

Патогени на остри чревни инфекции

Най-честите причинители на чревни инфекции са:

  • бактерии (салмонела, Е. коли, шигела, стафилококи, клебсиела, кампилобактер, протеус)
  • вируси (ротавирус, чревни аденовируси, вирус Норфолк, ентеровируси)
  • протозои (амеба)

Защо се появяват чревни инфекции?

Най-често чревните инфекции се предават по следните начини:

  • чрез консумация на замърсена храна или вода, по-специално, патогени се откриват в сурови храни от животински произход (месо, яйца, непастьоризирано мляко, морски дарове), немити плодове и зеленчуци
  • при плуване в замърсени води
  • чрез мръсни ръце и домакински предмети

Симптоми на чревни инфекции

Патогените на остри чревни инфекции причиняват възпаление на лигавицата на стомаха и червата. В червата абсорбцията на течности е нарушена и вместо това се увеличава нейната секреция от клетките.

В резултат на това се появяват следните симптоми:

  • гадене
  • повръщане
  • диария
  • стомашна болка
  • летаргия и слабост
  • прояви на интоксикация - повишена телесна температура, главоболие, мускулни болки
  • дехидратация

Какви са опасностите от дехидратация?

Човек с остра чревна инфекция губи много течности поради диария и повръщане. Това може да доведе до опасно състояние, наречено дехидратация.

Ако тялото е дехидратирано, сърцето е принудено да работи по-усилено, а кръвоносните съдове в мозъка се стесняват.

Това състояние засяга паметта и координацията, а също така влошава общото благосъстояние. Може да се появят конвулсии и дори сърдечна недостатъчност.

Тежката дехидратация може да доведе до бъбречна недостатъчност, състояние, което изисква лечение в отделения за интензивно лечение.

Най-честите симптоми на дехидратация при деца са:

  • сухота в устата
  • липса на сълзи, когато бебето плаче
  • спиране на уринирането
  • сънливост, слабост, летаргия или раздразнителност

Най-честите симптоми на дехидратация при възрастни:

  • силна жажда
  • сухота в устата
  • главоболие
  • учестен пулс и дишане
  • намаляване на количеството урина и промяна в цвета ѝ - урината става тъмножълта
  • диспнея
  • силна слабост и замаяност
  • хлътнали очи
  • сини устни и уши

Как се лекуват чревни инфекции?

В случай на остра чревна инфекция, трябва да се консултирате с лекар.

Лечението се предписва в зависимост от патогена, а за идентифицирането му се извършва лабораторна диагностика.

Пържените, солени, пикантни и мазни храни, както и суровите зеленчуци и плодове, трябва да бъдат изключени от диетата.

Пиенето на много течности е от съществено значение . Трябва също да приемате ентеросорбенти. Други лекарства ще бъдат предписани от лекаря след прегледа.

Не бива да отлагате търсенето на медицинска помощ, ако получите признаци на дехидратация .

Как да се предпазим от чревни инфекции

За да избегнете чревни инфекции, трябва да спазвате следните правила:

  • измивайте ръцете си старателно със сапун след като сте навън, използвате обществен транспорт, използвате тоалетната и преди хранене и приготвяне на храна
  • не консумирайте продукти с изтекъл срок на годност
  • не консумирайте продукти, ако не сте сигурни, че са били съхранявани правилно
  • не забравяйте да готвите правилно месо, риба, яйца и други животински продукти
  • съхранявайте сурово месо и морски дарове отделно от другите храни
  • измийте добре плодовете и зеленчуците под течаща вода преди консумация.
  • почистете старателно кухненските прибори и работните повърхности
  • използвайте отделни ножове и дъски за рязане за работа със сурови храни
  • плувайте в чисти водни басейни, избирайки само плажове, официално отворени за отдих, и не поглъщайте вода от водния басейн, докато плувате
Остри чревни инфекции Дехидратация Симптоми на чревни инфекции Причинители на инфекции Начини на предаване Профилактика на инфекции Лечение на чревни инфекции Хигиена на храните Усложнения от дехидратация Риск през лятото
Последвайте ни

По темата

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква днес

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква днес

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новите камери на КАТ засичат не само превишена скорост

Новите камери на КАТ засичат не само превишена скорост

carmarket.bg
4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...
Ексклузивно

4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...

Преди 2 дни
Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде
Ексклузивно

Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде

Преди 3 дни
Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение
Ексклузивно

Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение

Преди 2 дни
В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall
Ексклузивно

В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall

Преди 2 дни

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Свят Преди 35 минути

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Любопитно Преди 1 час

Освежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска

Бивол уби американски милионер

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 9 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 9 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 9 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

Почина майката на Брад Пит

Почина майката на Брад Пит

Свят Преди 10 часа

Пит беше невероятно близък с майка си

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Свят Преди 11 часа

Целта е била атакувана от десетки руски дронове

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

България Преди 11 часа

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" настоява за действия срещу евентуален картел на пазара на горива

Стрелба във военна база в САЩ

Стрелба във военна база в САЩ

Свят Преди 11 часа

Там се помещава 3-та пехотна дивизия

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

България Преди 12 часа

С тях е задържан и 22-годишен сириец с хуманитарен статут

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

България Преди 12 часа

На всяка чешма ще бъде поставена информационна табела за качеството на водата

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

България Преди 12 часа

Обвиняемият е неосъждан, признал е вината си

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

Свят Преди 12 часа

Начо Санчес Амор: Вътрешнополитическата ситуация е всичко друго, но не и демократична

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

България Преди 13 часа

Правителството ще предложи програмата за одобрение от Народното събрание

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Свят Преди 13 часа

Те са в отговор на "продължаващото закупуване на руски петрол“

Тежка катастрофа на „Ломско шосе“ в София

Тежка катастрофа на „Ломско шосе“ в София

България Преди 14 часа

Пострадали са двама души – единият е с тежка гръбначна травма

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 август, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 август, четвъртък

Edna.bg

16-годишен донесе победата на Кайрат Алмати срещу Слован Братислава

Gong.bg

Европейската приказка за Арда продължава в Литва

Gong.bg

ВРЕМЕТО: Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg

Над 150 рекорда, една мечта: Кристиан Лопес - да прекрачиш границите на тялото и ума

Nova.bg