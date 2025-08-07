Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

П рез лятото рискът от чревна инфекция е най-висок. Опасността от подобни инфекции е, че могат да доведат до дехидратация на организма.
Патогени на остри чревни инфекции
Най-честите причинители на чревни инфекции са:
- бактерии (салмонела, Е. коли, шигела, стафилококи, клебсиела, кампилобактер, протеус)
- вируси (ротавирус, чревни аденовируси, вирус Норфолк, ентеровируси)
- протозои (амеба)
Защо се появяват чревни инфекции?
Най-често чревните инфекции се предават по следните начини:
- чрез консумация на замърсена храна или вода, по-специално, патогени се откриват в сурови храни от животински произход (месо, яйца, непастьоризирано мляко, морски дарове), немити плодове и зеленчуци
- при плуване в замърсени води
- чрез мръсни ръце и домакински предмети
Симптоми на чревни инфекции
Патогените на остри чревни инфекции причиняват възпаление на лигавицата на стомаха и червата. В червата абсорбцията на течности е нарушена и вместо това се увеличава нейната секреция от клетките.
В резултат на това се появяват следните симптоми:
- гадене
- повръщане
- диария
- стомашна болка
- летаргия и слабост
- прояви на интоксикация - повишена телесна температура, главоболие, мускулни болки
- дехидратация
Какви са опасностите от дехидратация?
Човек с остра чревна инфекция губи много течности поради диария и повръщане. Това може да доведе до опасно състояние, наречено дехидратация.
Ако тялото е дехидратирано, сърцето е принудено да работи по-усилено, а кръвоносните съдове в мозъка се стесняват.
Това състояние засяга паметта и координацията, а също така влошава общото благосъстояние. Може да се появят конвулсии и дори сърдечна недостатъчност.
Тежката дехидратация може да доведе до бъбречна недостатъчност, състояние, което изисква лечение в отделения за интензивно лечение.
Най-честите симптоми на дехидратация при деца са:
- сухота в устата
- липса на сълзи, когато бебето плаче
- спиране на уринирането
- сънливост, слабост, летаргия или раздразнителност
Най-честите симптоми на дехидратация при възрастни:
- силна жажда
- сухота в устата
- главоболие
- учестен пулс и дишане
- намаляване на количеството урина и промяна в цвета ѝ - урината става тъмножълта
- диспнея
- силна слабост и замаяност
- хлътнали очи
- сини устни и уши
Как се лекуват чревни инфекции?
В случай на остра чревна инфекция, трябва да се консултирате с лекар.
Лечението се предписва в зависимост от патогена, а за идентифицирането му се извършва лабораторна диагностика.
Пържените, солени, пикантни и мазни храни, както и суровите зеленчуци и плодове, трябва да бъдат изключени от диетата.
Пиенето на много течности е от съществено значение . Трябва също да приемате ентеросорбенти. Други лекарства ще бъдат предписани от лекаря след прегледа.
Не бива да отлагате търсенето на медицинска помощ, ако получите признаци на дехидратация .
Как да се предпазим от чревни инфекции
За да избегнете чревни инфекции, трябва да спазвате следните правила:
- измивайте ръцете си старателно със сапун след като сте навън, използвате обществен транспорт, използвате тоалетната и преди хранене и приготвяне на храна
- не консумирайте продукти с изтекъл срок на годност
- не консумирайте продукти, ако не сте сигурни, че са били съхранявани правилно
- не забравяйте да готвите правилно месо, риба, яйца и други животински продукти
- съхранявайте сурово месо и морски дарове отделно от другите храни
- измийте добре плодовете и зеленчуците под течаща вода преди консумация.
- почистете старателно кухненските прибори и работните повърхности
- използвайте отделни ножове и дъски за рязане за работа със сурови храни
- плувайте в чисти водни басейни, избирайки само плажове, официално отворени за отдих, и не поглъщайте вода от водния басейн, докато плувате