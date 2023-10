Звездата от "Мери Попинз" Глинис Джоунс отпразнува 100-годишния си рожден ден

А ктрисата Глинис Джоунс, която изигра ролята на Уинифред Банкс в класическия музикален филм на Disney от 1964 г., размишлява върху кариерата си по време на интервю за ABC7, в което разказва за работата и дълголетието си.

HAPPY BIRTHDAY: Actor Glynis Johns, who played Mrs. Winnifred Banks in "Mary Poppins," is 100 today. https://t.co/9MXuIfbHVN pic.twitter.com/tunDBzYacb