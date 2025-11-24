Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Ф иналната битка за територия в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята” ще се проведе тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Феномените и Безименните ще излязат едни срещу други в зрелищно съревнование, което ще определи кое племе последно ще обитава Резиденцията.

Преди сблъсъка на бойното поле да започне, нов обрат ще промени стратегиите и в двата лагера. След като позна победителя в кастинг битката в събота, капитанът на Жълтите Радостина избра да плени един от най-силните воини на своите противници - Траян, който ще стане част от Безименните непосредствено преди старта на териториалното предизвикателство.

Междувременно с наближаването на индивидуалната фаза на голямата игра, съюзите при Сините ще стават все по-явни. Колоритният миньор Теодор-Чикагото ще опита да намери мястото си между съществуващите коалиции, но в каква позиция ще се озове?

Ще успеят ли Безименните да се измъкнат от капана на Изолатора? Гледайте в новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.