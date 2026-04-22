Отдаваме почит на преподобния Теодор Сикеот

Той се родил в първата половина на VI век в село Сикеа, област Галатия в Мала Азия

Н а 22 април почитаме паметта на преподобния Теодор Сикеот.

 

Той се родил в първата половина на VI век в село Сикеа, област Галатия в Мала Азия, откъдето минавал главният път от Цариград през Никея към Анкира (днешна Анкара). Майка му Мария била проститутка, съдържателка на крайпътен хан, а баща му Козма служел при императорския двор. След като майка му се събрала с Козма и заченала, тя изоставила предишния си живот и заживяла богоугодно. Свети великомъченик Георги се явил насън на съпрузите и предрекъл, че синът им ще получи Божията благодат и ще живее по Неговия закон.

Наистина Теодор отрано проявил стремеж към молитвен и свят живот в уединение.

На 12-годишна възраст си изкопал малка пещера под олтара на църквата "Св. Георги" и започнал там да се отдава на молитви и четене на свещени текстове. По-късно прекарал две години в една пещера в планината. Отшелническата му самота била прекъсната от настойчивите молби на близките му и той се върнал при тях. А когато епископът на близкия град Анастасиопол Теодосий чул за подвижничеството на Теодор, потърсил го и го посветил в свещенически сан.

Теодор продължил да живее при църквата "Св. Георги", в която вече служел,

с Божията помощ изцелявал болни, прогонвал бесове. Заедно със събралите се при него последователи в монашеството Теодор построил църква "Св. архангел Михаил" и основал манастир. Въпреки желанието си да живее далече от хората в безмълвие, по настояване на вярващите бил ръкоположен за епископ на Анастасиопол (на 100 километра западно от Анкара, сега Бейпазаръ).

По-късно обаче се отказал от високия сан и се върнал в манастира, за да живее в постоянна молитва.

От житието му става ясно, че се е срещал с видни представители на светската и църковната власт, дори с императори и патриарси по време на пътуванията им през Сикеа или в Цариград. Упокоил се на 22 април 613 г.

Имен ден днес имат хората с имената Теодор, Теодора, Тодор, Тодорка, въпреки че повечето от тях празнуват имен ден основно на Тодоровден (подвижен празник около Великден) или на 8 февруари, когато се отдава почит на св. Теодор Стратилат.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина"

Финансовият министър на САЩ: Блокадата ни взема на прицел основните източници на приходи на Иран

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

Кристалина Георгиева: България се присъедини плавно към еврозоната и е в силна икономическа позиция

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

Ширако: Японският деликатес, който „подмладява", но не е за всеки

В Япония го наричат „бели деца“, а вкусът му е сравняван с изискан яйчен крем. Зад поетичното име ширако обаче стои една от най-необичайните съставки в световната кулинария – семенната течност от мъжки риби

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Заваля сняг на проходите Превала и Пампорово

Напрежение преди преговорите: „Хизбула" изстреля ракети срещу Израел

Ефирна, свежа и неустоима: Рецепта за перфектната ягодова торта
Ефирна, свежа и неустоима: Рецепта за перфектната ягодова торта

