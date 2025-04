Откриха книга, подвързана с човешка кожа

К нига, подвързана с кожата на един от най-известните убийци в Обединеното кралство, ще бъде изложена, след като е намерена в офиса на музей, пише BBC.

За произведението се предполага, че е изработено от кожата на Уилям Кордър, осъден за убийството на Мария Мартен по време на убийството в Червения хамбар през 1827 г., и ще бъде изложено заедно с подобен експонат в музея Moyse's Hall в Бъри Сейнт Едмъндс, Съфолк.

Дан Кларк, отговорник за културното наследство, заяви, че книгите имат „невероятно важна“ историческа стойност и че никога не е получавал оплакване за това, че първата е изложена.

Тери Диъри, автор на „Ужасни истории“, обаче ги определи като „отвратителни артефакти“ и добави: „Това са две книги, които бих искал да изгоря“.

Историята на убийството от 1827 г. в Полстед, Съфолк, разтърсва Джорджианска Великобритания.

Оттогава насам тя е обект на много филми, книги, пиеси и народни песни.

Най-разпространената версия е, че Кордър е имал афера с мис Мартен.

Той ѝ казал да се срещнат в „Червената плевня“, местна забележителност, и казал, че ще избягат в Ипсуич, за да се оженят.

Но Кордър застрелва и убива мис Мартен, като я погребва в плевнята.

В крайна сметка той е заловен и публично екзекутиран на 11 август 1828 г.

Тялото му е разчленено, а част от кожата му е използвана за подвързване на книга, разказваща историята на процеса.

Тази книга е изложена в музея през 1933 г.

Но наскоро уредниците преглеждали каталога на музея и разбрали, че има още една книга, която е била пропусната.

Преди десетилетия тя била дарена от семейство, което имало близки връзки с хирурга, обработил тялото на Кордър.

Книгата се намирала не в музейните хранилища, а на рафт в кабинета, редом с други книги, подвързани с по-традиционни материали.

Кларк каза: „Получаваме неща, които се наричат музейни загуби, и те обикновено са от миналия век - неща, които не са виждани от няколко десетилетия. Това би се считало за музейна загуба, която е била намерена“.

За разлика от първата книга на Кордър, кожата е само по подвързията и ъглите на книгата.

For lovers of the macabre. A book about murderer William Corder, bound in his own skin! (On show at Moyse’s Hall Museum in Bury St Edmunds). #macabre #books #WritingCommunity pic.twitter.com/3bQm0FNYBH