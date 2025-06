Дейвид Бекъм ще бъде удостоен с рицарско звание

50-годишният бивш капитан на английския футбол Дейвид Бекъм е назначен за офицер на Ордена на Британската империя (OBE) през 2003 г.

Но BBC Sport научи, че сега той ще получи още едно признание както за футболната си кариера, така и за приноса си към британското общество, като списъкът с наградените ще бъде публикуван следващата седмица.

Бекъм е играл 115 пъти за страната си, както и за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Лос Анджелис Галакси, Пари Сен Жермен и Милан, като се оттегли през 2013 г.

Съобщава се, че Бекъм е бил номиниран за рицарско звание за първи път през 2011 г.

Sir David Beckham 🤩



David Beckham is set to be awarded a knighthood in King Charles' Birthday Honours list 👏 pic.twitter.com/kpexpUMW0S