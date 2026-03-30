Трябва ли десертът да се яде отделно от основните хранения?

Н е е нужно да ядете десерт отделно от основното си хранене. Ключът е да контролирате размера на порциите и да се съобразявате с индивидуалните нужди на тялото, според диетологът Катерина Толстикова.
Кога да ядем десерт
Според експерта, трябва да ядете десерт, когато ви се прииска. Избягването или забраната на сладкиши и промяната на графика ви могат да повишат стреса, нивата на кортизол и пролактин. Десертът трябва да носи само удоволствие.
Важно е да не ядете десерт на гладно или преди хранене. По-добре е да го ядете след хранене, с интервал от 15-20 минути. Десертът може да замести и хранене, ако желаете.
„Просто не се фокусирайте твърде много върху това. Като цяло, липидният и въглехидратният метаболизъм не трябва да започват да се хранят със захар или прости въглехидрати“, добави диетологът.
Как да ядете десерт, без да навредите на здравето си
- Планирайте порциите и времето за консумация: Малко парче торта може да е достатъчно. Яжте десерта след пълноценно хранене, а не на гладно, за да намалите скоковете на кръвната захар.
- Най-добро време: След обяд или следобед, когато тялото преработва глюкозата по-ефективно.
- Балансирано хранене: Комбинирайте десерта с протеини и фибри (например кисело мляко с горски плодове или ядки), за да забавите усвояването на захарта и да намалите метаболитното въздействие.
- Изберете качество: Избирайте по-малко преработени сладкиши с натурални съставки, вместо много сладки или мазни торти и бисквитки.
- Заместители на захарта: Стевията или плодовата паста могат да помогнат за намаляване на добавените калории.
- Цялостната диета е важна: Не разглеждайте десерта отделно от цялостното си хранене. Спазването на общите принципи на здравословно хранене – достатъчно зеленчуци, протеини, пълнозърнести храни и контрол на калориите – помага да се сведат до минимум негативните ефекти на захарта.