Трябва ли десертът да се яде отделно от основните хранения?

Н е е нужно да ядете десерт отделно от основното си хранене. Ключът е да контролирате размера на порциите и да се съобразявате с индивидуалните нужди на тялото, според диетологът Катерина Толстикова.

Кога да ядем десерт

Според експерта, трябва да ядете десерт, когато ви се прииска. Избягването или забраната на сладкиши и промяната на графика ви могат да повишат стреса, нивата на кортизол и пролактин. Десертът трябва да носи само удоволствие.

Важно е да не ядете десерт на гладно или преди хранене. По-добре е да го ядете след хранене, с интервал от 15-20 минути. Десертът може да замести и хранене, ако желаете.

„Просто не се фокусирайте твърде много върху това. Като цяло, липидният и въглехидратният метаболизъм не трябва да започват да се хранят със захар или прости въглехидрати“, добави диетологът.

Как да ядете десерт, без да навредите на здравето си