Трябва ли десертът да се яде отделно от основните хранения?

Според експерт, трябва да ядете десерт, когато ви се прииска

30 март 2026, 07:39
Н е е нужно да ядете десерт отделно от основното си хранене. Ключът е да контролирате размера на порциите и да се съобразявате с индивидуалните нужди на тялото, според  диетологът Катерина Толстикова.

Кога да ядем десерт

Според експерта, трябва да ядете десерт, когато ви се прииска. Избягването или забраната на сладкиши и промяната на графика ви могат да повишат стреса, нивата на кортизол и пролактин. Десертът трябва да носи само удоволствие.

Десерт или обяд: Най-вкусните сладки сандвичи по света
13 снимки
сандвич
сандвич
Сандвич
сандвич

Важно е да не ядете десерт на гладно или преди хранене. По-добре е да го ядете след хранене, с интервал от 15-20 минути. Десертът може да замести и хранене, ако желаете.

„Просто не се фокусирайте твърде много върху това. Като цяло, липидният и въглехидратният метаболизъм не трябва да започват да се хранят със захар или прости въглехидрати“, добави диетологът.

Тоалетната хартия като... десерт
18 снимки
торта кейк коронавирус ковид германия сладкар пекарна
торта кейк коронавирус ковид германия сладкар пекарна
торта кейк коронавирус ковид германия сладкар пекарна
торта кейк коронавирус ковид германия сладкар пекарна

Как да ядете десерт, без да навредите на здравето си

  • Планирайте порциите и времето за консумация: Малко парче торта може да е достатъчно. Яжте десерта след пълноценно хранене, а не на гладно, за да намалите скоковете на кръвната захар.
  • Най-добро време: След обяд или следобед, когато тялото преработва глюкозата по-ефективно.
  • Балансирано хранене: Комбинирайте десерта с протеини и фибри (например кисело мляко с горски плодове или ядки), за да забавите усвояването на захарта и да намалите метаболитното въздействие.
  • Изберете качество: Избирайте по-малко преработени сладкиши с натурални съставки, вместо много сладки или мазни торти и бисквитки.
  • Заместители на захарта: Стевията или плодовата паста могат да помогнат за намаляване на добавените калории.
  • Цялостната диета е важна: Не разглеждайте десерта отделно от цялостното си хранене. Спазването на общите принципи на здравословно хранене – достатъчно зеленчуци, протеини, пълнозърнести храни и контрол на калориите – помага да се сведат до минимум негативните ефекти на захарта.
Източник: rbc.ua    
По темата

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

30 март: Атентатът, който предсказа кървавата пролет

30 март: Атентатът, който предсказа кървавата пролет

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Тръмп твърди, че е постигнал

Тръмп твърди, че е постигнал "смяна на режима" в Иран

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

pariteni.bg
Китайски стартъп за луксозни EV-та обяви фалит

Китайски стартъп за луксозни EV-та обяви фалит

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 1 ден
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 1 ден
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Кой е св. Йоан Лествичник и защо го почитаме два пъти

Любопитно Преди 49 минути

Той е един от видните учители на духовен подвиг, какво се знае за него:

Иран разширява атаките в Залива, Израел отвръща с удари по Техеран

Иран разширява атаките в Залива, Израел отвръща с удари по Техеран

Свят Преди 51 минути

Кувейт и редица други страни от региона съобщиха за нови нападения

"Джей Ди или Марко?": Войната в Иран чертае битката за поста на Тръмп през 2028 г.

"Джей Ди или Марко?": Войната в Иран чертае битката за поста на Тръмп през 2028 г.

Свят Преди 9 часа

Двамата, сочени от мнозина като потенциални наследници на Тръмп, бяха въвлечени във все още развиващите се преговори за прекратяване на войната

Силни взривове разтърсиха Техеран, електричеството беше прекъснато

Силни взривове разтърсиха Техеран, електричеството беше прекъснато

Свят Преди 9 часа

Шрапнели са поразили част от електрическата мрежа в Алборз, заради което е спрял токът

Откраднаха картини на Реноар, Сезан и Матис от музей в Италия

Откраднаха картини на Реноар, Сезан и Матис от музей в Италия

Свят Преди 10 часа

Картините са "Рибите" на Реноар от 1917 г., "Натюрморт с череши" на Сезан от 1885-1887 г. и "Одалиската на терасата" на Матис от 1922 г.

81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта в лицето на своята медицинска сестра

81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта в лицето на своята медицинска сестра

Любопитно Преди 10 часа

Томас Маркъл обяви от Филипините, че е открил щастието и любовта с 46-годишната си медицинска сестра, която се грижи за него след серия от тежки здравословни проблеми

Товарен влак аварира преди ЖП гара Тъжа

Товарен влак аварира преди ЖП гара Тъжа

България Преди 11 часа

Заради блокирането на релсовия път бързият влак София-Бургас е с над час закъснение и престоява в гара Калофер

Множество инциденти и нередности на местните избори в Сърбия

Множество инциденти и нередности на местните избори в Сърбия

Свят Преди 11 часа

Доброволци са установили наличието на схемата за купуване на гласове "български влак" в автобусната гара

Инфлацията в Иран надхвърли 50%

Инфлацията в Иран надхвърли 50%

Свят Преди 11 часа

Ръстът на цените идва на фона на продължаващия конфликт на Иран със Съединените щати и Израел

Мадуро и съпругата му с първо съобщение след ареста: „Силни сме и сме спокойни“

Мадуро и съпругата му с първо съобщение след ареста: „Силни сме и сме спокойни“

Свят Преди 12 часа

Двамата се намират в затвор в Ню Йорк, където са съдени по обвинения в наркотероризъм

Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика

Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика

България Преди 13 часа

Стили беше изпреварена за златото от представителката на Украйна Таисия Онофричук със 116.600 общ сбор

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

България Преди 13 часа

Това заяви в първото си телевизионно интервю служебният премиер, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Свят Преди 13 часа

Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса"

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Свят Преди 14 часа

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат

Володимир Зеленски пристигна в Йордания

Володимир Зеленски пристигна в Йордания

Свят Преди 14 часа

Зеленски търси подкрепата на страни от Персийския залив и Близкия изток за войната с Русия на фона на несигурните западни военни доставки

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

Свят Преди 15 часа

Честването започна с шествие от кардинали, епископи, свещеници и миряни, отиващи към площад „Свети Петър“

От мрежата

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Каква история пазят потопените църкви

sinoptik.bg
1

Сланотрън крие богатство под земята

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 30 март, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп 30 март - 5 април: Време за промени, избори и личен напредък

Edna.bg

Непобедим! Машината Синер не загуби сет в Маями и изпълни мисията "Слънчев дубъл“

Gong.bg

Успех, "лъвове"! България излиза за трофей срещу Индонезия в гореща Джакарта

Gong.bg

Истинска пролет идва след Цветница

Nova.bg

Кметът на Пловдив сезира прокуратурата за опасен строеж до река Марица

Nova.bg