Създадено за :

Любопитно

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Водещата платформа за доставки продължава разширяването си в България, носейки повече удобство, подкрепа за местния бизнес и гъвкави възможности за доходи

18 септември 2025, 11:51
Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна
Източник: Wolt

С лед успешно навлизане в София и Пловдив водещата платформа за доставки Wolt вече работи и във Варна. Морската столица на България ще се радва на нов стандарт на удобство – само с едно приложение клиентите могат да поръчват от широка мрежа ресторанти, супермаркети, магазини за козметика, зоомагазини, цветарски магазини и много други. От влизането си на българския пазар през юни 2025 г. Wolt вече си партнира с над 800 търговци, от международни марки до местни фаворити, предоставяйки на клиентите богат избор, а на партньорите – мощни дигитални инструменти и достъп до нови потребители.

„С Варна Wolt вече е в три български града само за три месеца – темпо, което показва колко много клиентите и партньорите ни очакват,“ казва Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. „По традиция аз лично направих първата доставка в града, защото за Wolt всичко е лично – от начина, по който подкрепяме партньорите си, до момента, в който човек отвори своята поръчка. Скоро сините чанти на Wolt ще станат позната гледка по улиците на Варна. Ние сме тук, за да доставим нов стандарт на удобство и да станем част от ежедневния ритъм на града.“

Като морска столица на България и център за туризъм, бизнес и култура, Варна е естествена стъпка за разширяването на Wolt в страната. Градът предлага отлична среда платформата да се развива и да носи стойност както за клиентите, така и за партньорите. С помощта на Wolt жителите и гостите на Варна вече могат да поръчат от McDonald's, ресторант-пицария Fratelli, пицария „Амичи“, гостилница „Гюрлата“, пицария Casa Felice, Smash Burger, Mangi & Piangi, „Стария Чинар“ и много други.

Доставките във Варна ще се извършват всеки ден от 09:00 до 23:00 ч. Wolt доставя навсякъде – до дома, офиса или дори до любимата пейка в парка, – обезпечавайки максимална гъвкавост, удобство, прозрачност и подкрепа. Клиентите могат да се възползват и от функции като групова поръчка, които улесняват приятели, семейства и колеги да комбинират поръчките си в една обща доставка.

Източник: Wolt

Новите потребители на приложението получават ексклузивна отстъпка от 30% за първите си три поръчки, както и 30 дни безплатна доставка. Платформата предлага плащане с карта или в брой при доставка, което я прави достъпна за широка аудитория. Приложението Wolt е налично за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта.

За Wolt

Wolt е технологична компания, основана в Хелзинки с мисията да носи радост, удобство и доходи в кварталите по света. Wolt развива локални търговски платформи, свързващи хора, които искат да поръчат храна, стоки или продукти, с тези, заинтересовани от продажбата и доставката им. Wolt е основана през 2014 г. и обединява сили с DoorDash (NASDAQ: DASH) през 2022 г. Днес оперират заедно в над 30 държави. Научете повече на www.wolt.com.

Последвайте ни

Създадено за :

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев</p>

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 17 минути

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

<p>Обявиха нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?</p>

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

Свят Преди 19 минути

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Свят Преди 47 минути

„Няма остаряване с доствойнство след загубата на дете“

<p>Окончателно: СО трябва да премести трамваите от локалното на бул. &bdquo;Скобелев&ldquo; до една година</p>

Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. „Скобелев“ до една година

България Преди 52 минути

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Любопитно Преди 56 минути

28-годишната Хейли и 31-годишният Джъстин отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата на 13 септември

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

България Преди 1 час

Срещу тях се обявиха от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Свят Преди 1 час

Френският президент и Бриджит Макрон ще представят документацията в рамките на дело за клевета, което са завели срещу десния инфлуенсър Кандъс Оуенс

Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна

Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна

България Преди 1 час

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа

Откриха мъжа, изчезнал от Дома за стари хора в Нови пазар

Откриха мъжа, изчезнал от Дома за стари хора в Нови пазар

България Преди 1 час

Той е бил в добро здравословно състояние

Евростат: Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август

Евростат: Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август

Пари Преди 1 час

За България данните сочат слабо покачване

<p>Годна ли е за пиене водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването</p>

Годна ли е за питейно-битови нужди водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването

България Преди 2 часа

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на града

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Любопитно Преди 2 часа

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха снимката в своите Instagram Stories с текст „зад кулисите“ написан отгоре

И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

България Преди 2 часа

В понеделник, сряда, петък и събота от 8 до 17 часа хората в общината няма да имат достъп до вода

Владимир Плахотнюк

Олигархът, обвинен в "кражбата на века", остава в Гърция - екстрадицията спряна

Свят Преди 2 часа

Бизнесменът и бивш политик Владимир Плахотнюк е издирван от Кишинев за изчезването на 1 млрд. долара от банковата система на Молдова през 2014 г.

<p>Откриха тяло на жена във Варна, претърсват с&nbsp;металотърсач</p>

Откриха тяло на жена край жилищен блок във Варна, претърсват в квартал "Чайка" с металдетектор

България Преди 3 часа

Установено е, че починалата е на 48 години

.

Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър

България Преди 3 часа

Пострадал е тиктокърът Борислав Георгиев, известен като Бобко или „камикадзе съм аз“

Всичко от днес

От мрежата

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Алекс Богданска за емоциите да имаш първолак (ВИДЕО)

Edna.bg

Вики поздрави Рачков с емоционални лични кадри (ВИДЕО)

Edna.bg

Синът на Христо Йовов бележи за Левски (видео)

Gong.bg

Нов спад за България в световната ранглиста

Gong.bg

Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда

Nova.bg

Полицай, охранявал протеста пред парламента, е починал

Nova.bg