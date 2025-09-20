Любопитно

Три двойки отиват на финала в „Диви и красиви“

Победителите ще заминат на екзотично пътешествие в Бали

20 септември 2025, 07:12
Три двойки отиват на финала в „Диви и красиви“
Диви и красиви   
Източник: Стилиян Стефанов

Емоционален и пълен с обрати тест за съвместимост определи кои двойки ще са на големия финал в „Диви и красиви“, който предстои тази събота от 21:00 ч. по NOVA. Джулия и Николай, Ванеса и Стефан и Ренета и Асен са партньорите, които доказаха, че престоят им в Палата на любовта е имал съдбовно значение. Те отговориха на поредица от въпроси, които потвърдиха, че помежду им има хармония. Елвира и Радослав не успяха да се справят с това предизвикателство и отпаднаха от любовната надпревара.

Последният ден в романтичното риалити беше наситен с много емоции за участниците. Водещата Маги Томова им беше подготвила специална изненада – по време на обяда им извън имението на любовта те се срещнаха с най-близките си роднини. Това им даде възможност не само да се насладят на тяхната компания, но и да ги запознаят с избраниците си. Тази среща окрили всички преди последния тест за съвместимост.

Двойките се събраха на последната церемония за сезона, за да преминат през тест, които е изцяло базиран на това доколко се познават. Десет верни отговора на въпроси, свързани с личността на партньора, гарантираха класиране на финала. Къде са родени? Кой е най-щастливият момент в живота им? и Коя е любимата им храна? бяха само част от въпросите, а първи с тях се справиха Джулия и Николай, последвани от Асен и Ренета. Последното място грабнаха Ванеса и Стефан. Елвира и Радослав си тръгнаха с обещанието, че ще опитат да изградят отношенията си извън романтичното риалити.

На какъв етап са връзките на всички двойки? Останали ли са заедно след края на формата? Зародила ли се е истинска любов и коя от тях зрителите на NOVA са избрали за победител?

Не пропускайте да видите в събота от 21:00 ч. на финала на „Диви и красиви“

Диви и красиви
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

