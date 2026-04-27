Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

О тишли сте на среща в кафене, седнали сте един срещу друг и вместо да си говорите за всичко на света... и двамата сте залепени за телефоните си. Добре, ако сте заедно от известно време, може би един такъв ден не е голяма работа, но какво ще стане, ако това е първата, втората или третата ви среща? Усещането е за чисто неуважение.
Между другото, това поведение си има име: фъбинг. И то бавно разрушава най-близките връзки, превръщайки реалното общуване във фон за виртуалния живот. Заедно със семейния психолог Сергей Усачев ще разгледаме този термин по-подробно.
- Какво е фъбинг?
„Фъбинг“ (phubbing) е хибрид от две английски думи: phone (телефон) и snubbing (пренебрегване). Терминът е въведен в Австралия през 2012 г. от служители на рекламната агенция McCann. Първоначално се появява като част от рекламна кампания, но се оказва толкова точен, че бързо се разпространява по целия свят и влиза в речниците. „Фъбинг“ описва ситуация, в която човек игнорира събеседника си „на живо“, заравяйки лице в мобилния телефон. Това не се отнася до спешно обаждане или важно съобщение, а до редовното, почти автоматично пренасочване на вниманието от човека към екрана.
„Фъбингът може да се случи навсякъде: на среща, на семейна вечеря, в леглото, на детско парти или по време на разговор с приятел или колега. Този, който го прави, се нарича „фъбър“, а този, който страда от поведението му – „фъби“. И този проблем не е личен, а социален: според проучвания почти половината от хората редовно изпитват фъбинг от страна на партньора си. Телефонът тихомълком е издигнал невидима стена между тези, които някога са се гледали в очите“, казва психологът.
Как се проявява фъбингът?
Фъбингът има специфични признаци. Ако разпознаете себе си или някой ваш близък в тях, време е да обърнете внимание:
- Винаги, когато човекът пристигне някъде, първото нещо, което прави, е да извади телефона си;
- Докато разказвате нещо, събеседникът ви чати или преглежда фийда си в социалните мрежи;
- Губи се зрителният контакт по време на разговор;
- За „фъбъра“ е трудно да схване същността на разговора и да даде адекватна обратна връзка;
- За него е по-важно да бъде пред екрана, отколкото да общува с околните;
- Човекът присъства физически, но психически е далеч.
Причини за фъбинга
Защо хората се превръщат във „фъбъри“? Причините могат да бъдат различни и рядко са очевидни.
- Тревожност и нисък самоконтрол. „Тревожните хора често грабват телефоните си като спасителен пояс. Всяко известие е начин да се разсеят от вътрешния си дискомфорт. Ниският самоконтрол им пречи да спрат навреме и да оставят устройството“, казва Сергей.
- Страх от пропускане (FOMO). Това е състояние, при което човек се страхува да не пропусне новина, съобщение или събитие в социалните мрежи. Той чувства, че веднага щом остави телефона, ще се случи нещо важно, за което няма да разбере. Телефонът се превръща в продължение на нервната система.
- Бягство от проблеми и трудности в комуникацията. Вместо да разреши даден конфликт или да си вземе почивка от разговора, „фъбърът“ се потапя в екрана. Трудно му е да обработи емоциите си; по-лесно е да зарови глава в лентата с новини, отколкото да каже на партньора си: „Чувствам се неловко в момента“ или „Нервен съм“.
- Нужда от постоянен допамин. „Смартфонът осигурява бързи и лесни допаминови импулси. Всяко харесване, всяко ново съобщение затвърждава навика. Социализацията, от друга страна, изисква много повече усилия и не доставя същата незабавна награда. Мозъкът избира лесния път“, коментира експертът.
- Навик, вкоренен с годините. Много хора дори не забелязват как инстинктивно посягат към телефона. Това се е превърнало в автоматично действие при скука или затишие в разговора. Те не осъзнават, че обиждат другия, защото за тях това е нормално поведение.
Как фъбингът влияе на взаимоотношенията
Споделяте нещо важно, а партньорът ви се взира в екрана. Дори и да твърди, че слуша, вие се чувствате незначителни. Губите битката за внимание срещу телефона и затова се чувствате разочаровани и наранени.
„Хората, които редовно са жертва на фъбинг, изпитват тъга, самота и чувство за безполезност. Те започват да се съмняват в себе си, мислейки, че не са достатъчно интересни. Удовлетворението от връзката намалява, а рискът от депресия се увеличава. В приблизително два от три случая фъбингът предизвиква негативни емоции – от леко раздразнение до продължителна депресия“, казва психологът.
Но не само жертвите страдат. Самите „фъбъри“ също се чувстват самотни. Ако използват телефоните си като бягство, проблемите им не изчезват, а се задълбочават. Тревожността отшумява за кратко, само за да се завърне с нова сила. Развива се порочен кръг: колкото по-лоша става връзката, толкова повече време се прекарва пред телефона, което допълнително влошава отношенията.
„Фъбингът не е разрушителен само за романтичните връзки. Когато родителите постоянно гледат телефоните си, вместо очите на детето, самочувствието на малките рязко спада. Те се чувстват нежелани, стават капризни, агресивни или се затварят в себе си. И, разбира се, копират поведението на възрастните. В приятелствата и в работата фъбингът води до недоразумения, негодувание и загуба на доверие. Статистиката показва, че комуникационните проблеми са една от водещите причини за развод в Русия и фъбингът играе значителна роля в това“, отбелязва Сергей.
Как да се борим с фъбинга
- Обърнете внимание на навика. Опитайте се да проследявате моментите, в които изваждате телефона си по време на разговор. Какво се случва тогава? Скучно ли ви е? Тревожни ли сте? Самото осъзнаване е половината от решението.
- Бъдете честни за трудностите си. Ако сте жертва на фъбинг, кажете го директно на партньора си. Използвайте „Аз-послания“: „Чувствам се наранен/а, когато гледаш телефона си, докато говоря. Това ме кара да се чувствам маловажен/а.“ Важно е да не бъдете агресивни, а просто да изразите чувствата си.
- Въведете правила за дигитална хигиена. „Споразумейте се за зони и часове без устройства. Например масата за хранене и леглото са „свещени територии“. По време на среща в ресторант телефонът остава в чантата, а не на масата. Когато сте с приятели, всички прибират устройствата си. Правилата трябва да се спазват от всички, за да работят“, съветва психологът.
- Изключете известията. Повечето от тях не изискват незабавен отговор. Изключете звука и вибрацията за социални мрежи и приложения. Позволете само обаждания от наистина важни хора. Така телефонът ще спре да ви разсейва на всеки пет минути.
- Използвайте технически настройки. „Използвайте режим „Не безпокойте“ по време на времето с любимите хора. Друг трик е да превключите екрана си в черно-бял режим. Ярките цветове привличат вниманието; без тях ще посягате към телефона много по-рядко“, казва Сергей.
- Превърнете живота без телефон в игра. Следете времето си без смартфон и го сравнявайте с предходни дни. Ако успеете да го намалите, наградете се с нещо приятно. Можете дори да се състезавате с партньора си кой ще издържи по-дълго без телефон по време на вечеря.
- Направете дигитален детокс за един месец. „Това е най-ефективният, но и най-труден метод. Договорете се да ограничите смартфоните за 30 дни: без джаджи по време на хранене и само спешни обаждания в споделеното свободно време. Един месец е достатъчен за формиране на нови навици и намаляване на тревожността“, съветва експертът.