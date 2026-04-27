Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

О тишли сте на среща в кафене, седнали сте един срещу друг и вместо да си говорите за всичко на света... и двамата сте залепени за телефоните си. Добре, ако сте заедно от известно време, може би един такъв ден не е голяма работа, но какво ще стане, ако това е първата, втората или третата ви среща? Усещането е за чисто неуважение.

Между другото, това поведение си има име: фъбинг. И то бавно разрушава най-близките връзки, превръщайки реалното общуване във фон за виртуалния живот. Заедно със семейния психолог Сергей Усачев ще разгледаме този термин по-подробно.

Какво е фъбинг?

„Фъбинг“ (phubbing) е хибрид от две английски думи: phone (телефон) и snubbing (пренебрегване). Терминът е въведен в Австралия през 2012 г. от служители на рекламната агенция McCann. Първоначално се появява като част от рекламна кампания, но се оказва толкова точен, че бързо се разпространява по целия свят и влиза в речниците. „Фъбинг“ описва ситуация, в която човек игнорира събеседника си „на живо“, заравяйки лице в мобилния телефон. Това не се отнася до спешно обаждане или важно съобщение, а до редовното, почти автоматично пренасочване на вниманието от човека към екрана.

„Фъбингът може да се случи навсякъде: на среща, на семейна вечеря, в леглото, на детско парти или по време на разговор с приятел или колега. Този, който го прави, се нарича „фъбър“, а този, който страда от поведението му – „фъби“. И този проблем не е личен, а социален: според проучвания почти половината от хората редовно изпитват фъбинг от страна на партньора си. Телефонът тихомълком е издигнал невидима стена между тези, които някога са се гледали в очите“, казва психологът.

Как се проявява фъбингът?

Фъбингът има специфични признаци. Ако разпознаете себе си или някой ваш близък в тях, време е да обърнете внимание:

Винаги, когато човекът пристигне някъде, първото нещо, което прави, е да извади телефона си;

Докато разказвате нещо, събеседникът ви чати или преглежда фийда си в социалните мрежи;

Губи се зрителният контакт по време на разговор;

За „фъбъра“ е трудно да схване същността на разговора и да даде адекватна обратна връзка;

За него е по-важно да бъде пред екрана, отколкото да общува с околните;

Човекът присъства физически, но психически е далеч.

Причини за фъбинга

Защо хората се превръщат във „фъбъри“? Причините могат да бъдат различни и рядко са очевидни.

Тревожност и нисък самоконтрол . „Тревожните хора често грабват телефоните си като спасителен пояс. Всяко известие е начин да се разсеят от вътрешния си дискомфорт. Ниският самоконтрол им пречи да спрат навреме и да оставят устройството“, казва Сергей.

. „Тревожните хора често грабват телефоните си като спасителен пояс. Всяко известие е начин да се разсеят от вътрешния си дискомфорт. Ниският самоконтрол им пречи да спрат навреме и да оставят устройството“, казва Сергей. Страх от пропускане (FOMO) . Това е състояние, при което човек се страхува да не пропусне новина, съобщение или събитие в социалните мрежи. Той чувства, че веднага щом остави телефона, ще се случи нещо важно, за което няма да разбере. Телефонът се превръща в продължение на нервната система.

. Това е състояние, при което човек се страхува да не пропусне новина, съобщение или събитие в социалните мрежи. Той чувства, че веднага щом остави телефона, ще се случи нещо важно, за което няма да разбере. Телефонът се превръща в продължение на нервната система. Бягство от проблеми и трудности в комуникацията . Вместо да разреши даден конфликт или да си вземе почивка от разговора, „фъбърът“ се потапя в екрана. Трудно му е да обработи емоциите си; по-лесно е да зарови глава в лентата с новини, отколкото да каже на партньора си: „Чувствам се неловко в момента“ или „Нервен съм“.

. Вместо да разреши даден конфликт или да си вземе почивка от разговора, „фъбърът“ се потапя в екрана. Трудно му е да обработи емоциите си; по-лесно е да зарови глава в лентата с новини, отколкото да каже на партньора си: „Чувствам се неловко в момента“ или „Нервен съм“. Нужда от постоянен допамин . „Смартфонът осигурява бързи и лесни допаминови импулси. Всяко харесване, всяко ново съобщение затвърждава навика. Социализацията, от друга страна, изисква много повече усилия и не доставя същата незабавна награда. Мозъкът избира лесния път“, коментира експертът.

. „Смартфонът осигурява бързи и лесни допаминови импулси. Всяко харесване, всяко ново съобщение затвърждава навика. Социализацията, от друга страна, изисква много повече усилия и не доставя същата незабавна награда. Мозъкът избира лесния път“, коментира експертът. Навик, вкоренен с годините. Много хора дори не забелязват как инстинктивно посягат към телефона. Това се е превърнало в автоматично действие при скука или затишие в разговора. Те не осъзнават, че обиждат другия, защото за тях това е нормално поведение.

Как фъбингът влияе на взаимоотношенията

Споделяте нещо важно, а партньорът ви се взира в екрана. Дори и да твърди, че слуша, вие се чувствате незначителни. Губите битката за внимание срещу телефона и затова се чувствате разочаровани и наранени.

„Хората, които редовно са жертва на фъбинг, изпитват тъга, самота и чувство за безполезност. Те започват да се съмняват в себе си, мислейки, че не са достатъчно интересни. Удовлетворението от връзката намалява, а рискът от депресия се увеличава. В приблизително два от три случая фъбингът предизвиква негативни емоции – от леко раздразнение до продължителна депресия“, казва психологът.

Но не само жертвите страдат. Самите „фъбъри“ също се чувстват самотни. Ако използват телефоните си като бягство, проблемите им не изчезват, а се задълбочават. Тревожността отшумява за кратко, само за да се завърне с нова сила. Развива се порочен кръг: колкото по-лоша става връзката, толкова повече време се прекарва пред телефона, което допълнително влошава отношенията.

„Фъбингът не е разрушителен само за романтичните връзки. Когато родителите постоянно гледат телефоните си, вместо очите на детето, самочувствието на малките рязко спада. Те се чувстват нежелани, стават капризни, агресивни или се затварят в себе си. И, разбира се, копират поведението на възрастните. В приятелствата и в работата фъбингът води до недоразумения, негодувание и загуба на доверие. Статистиката показва, че комуникационните проблеми са една от водещите причини за развод в Русия и фъбингът играе значителна роля в това“, отбелязва Сергей.

Как да се борим с фъбинга