Това лято ще е с 15 минути по-кратко от предишното, ето защо

Т ова лято в Северното полукълбо ще бъде с 15 минути по-кратко от миналогодишното – и причината се крие в сложната небесна хореография на Земята около Слънцето, пише Iflscience.

Колкото и надеждни да са сезоните, те не винаги траят еднакво дълго време. Сезоните, както вероятно знаете, са резултат от наклона на оста на Земята от 23,5 градуса спрямо орбиталната ни равнина. Когато вашето полукълбо е наклонено повече към Слънцето, то получава повече слънчева светлина и това е лято. Когато е насочено по-далеч, то получава по-малко и това е вашата зима.

Някои вярват, че сезоните се променят поради разстоянието на Земята от Слънцето. Макар че това е невярно, орбитата на Земята може да има малък ефект върху продължителността на сезоните. Когато Земята достигне афелий, най-отдалечената точка от Слънцето на нашата орбита, или перихелий, най-близкото ѝ приближение, скоростта ѝ се променя.

Summer 2025 will have three of the shortest days on record as Earth’s rotation unexpectedly accelerates https://t.co/UyeYYKrTRs pic.twitter.com/fZWAlITXQA